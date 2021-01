Ha sido una tarde de Reyes movidita pese a las restricciones provocadas por la Covid. A pocos minutos de dar las 18:00 horas, recibíamos una noticia de última hora y Carlos Alsina se colocaba al frente de los micrófonos de Onda Cero para contarlo. Según informaban en un comunicado de la Casa Real de Oriente, Sus Majestades los Reyes Magos se disponían a emitir un mensaje urgente. ¡Y vaya que si ha sido importante!

Así ha sido el momento del inesperado anuncio de los Reyes Magos

Por motivos de seguridad, no se descartaba que se suspendiera el reparto de regalos previsto para esta noche y, claro está, debido a la situación epidemiológica, las cabalgatas tradicionales no se celebran. Los propios Reyes Magos han recudido al mínimo su exposición pública. Sin embargo, así anunciaba el rey Melchor a todos los medios de comunicación que este año se desarrollaría la mejor cabalgata de todos los tiempos... ¡en nuestra imaginación!

Eso significa, que simplemente cerrando los ojos, abriendo la imaginación y sintonizando la radio...se puede ver una cabalgata increíble. Por supuesto, al único al que no entusiasma la idea es al descreído analista y feroz tertuliano Rubén Amón.

Julia Otero: desde la unidad motorizada de Onda Cero

"Es impresionante el entusiasmo y la alegría que estoy viendo en las caras de los niños, y los no tan niños…", nos retransmitía Julia Otero. "Voy cien metros por delante de la primera de las carrozas y el espectáculo es extraordinario. La luz que desprenden los rostros de los niños se une al brillo de los ojos de las madres y los padres", describía Otero, que nos averiguaba el tema de la cabalgata: la ilusión. La segunda cosa que nos desvelaba la presentadora de Julia en la Onda es.. la música, que corría a cargo de la Banda de Música de los Balcones. Una banda compuesta por todos aquellos que amenizaron las tardes de confinamiento desde sus balcones.

Juan Ramón Lucas, desde la primera unidad móvil equina de la historia

Juan Ramón Lucas, a lomos de Brujuleño, nos describía cómo era la primera carroza de la cabalgata. "¡Queridos compañeros, muy buenas tardes! Qué emoción y qué privilegio poder contar a todos los oyentes de Onda Cero lo que está ocurriendo aquí. Veréis: tengo delante de mí la 'Carroza de los abrazos'", nos retransmitía Lucas. "Se llama “de los abrazos” porque en ella viajan una docena de pajes reales que van repartiendo abrazos al público que está viendo la cabalgata. Pero ojo, no son unos abrazos cualesquiera, Alsina, y aquí viene lo mágico: son los abrazos de la persona que tú elijas", nos informaba el presentador de La Brújula.

José Ramón de la Morena, emocionado por la magia de la cabalgata

"¡Qué maravilla, yo esto no me lo podía perder! No sabes lo bonito que está siendo… Ojo, Rubén Amón: esto que está pasando hoy es casi más emocionante que ver al Atleti ganando una Champions", así nos describía su emoción el presentador de El Transistor, José Ramón de la Morena, desde el bullicio de la cabalgata, en concreto, en la carroza de los Sabores Perdidos.

Juan Diego Guerrero, en mitad de una lluvia de caramelos, dulces y chucherías

El presentador de Noticias fin de semana, el periodista de raza Juan Diego Guerrero, nos retransmitía a pie de cabalgata (en la unidad patinetera) cómo llovían sobre él las golosinas. "Es una borrasca de bombones, una tormenta de gominolas, un chaparrón de regalices y golosinas. Lo cual me hace muy feliz a mí, y a todos los que alcanzo a ver", aseguraba Guerrero.

Elena Gijón, desde la cabalgata más fantástica que ha visto nunca

Conectamos con Elena Gijón desde la "Carroza de los reencuenteos". Nos contaba la periodista y presentadora del informativo Noticias Mediodía de Onda Cero, que la carroza hacía paradas "cada 200 metros aproximadamente". "Y en cada una de esas paradas se bajan de la berlina diez o doce personas... Y es entonces cuando, en ese punto en el que han descendido, los que han bajado buscan entre el público, entre toda la multitud que está aquí viendo la cabalgata, a esos amigos o familiares a los que como te decía antes hace muuuuuucho tiempo que no ven", nos narraba apasionada Gijón.

Así han anunciado los Reyes Magos que este año no habrá carbón para ningún niño

Melchor, el mayor de los tres Reyes Magos, comenzaba así un mensaje muy especial: "He visto a millones de niños y de niñas hacer cosas buenas, y otras no tan buenas. He traído premios y también algo de… Ya sabéis, esas piedras negras que dejamos, con todo el dolor de nuestro corazón, cuando no os portáis bien". En un ejercicio de dramaturgia, Melchor anunciaba, como si viniera precedido por un redoble de tambores, para sorpresa de todos, una gran noticia. "Tenemos una mina de carbón, allá en Oriente, en la que nuestros amigos los mineros reales van llenando los sacos que en la noche de hoy tendríamos que repartir en las casas de los niños más revoltosos y desobedientes. Pero… Pero lo que ha ocurrido esta vez no ha pasado en dos mil años de historia", nos explicaba.

Pero, ojo, que ahí va: "Niños y niñas! ¡Yo, el rey Melchor, y conmigo sus majestades el rey Gaspar y el rey Baltasar, nos complacemos de anunciar que esta noche ningún niño tendrá carbón en su zapatilla, que todos y cada uno de vosotros tendréis regalos!