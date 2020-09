Artur Mas: "Lo mejor sería ir a elecciones, pero no tienen por qué ser convocadas por Torra"

El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, asegura en Más de uno que solo hay dos alternativas si Torra es inhabilitado: que haya un nuevo presidente o presidenta de la Generalitat elegido por el Parlament de Cataluña o la convocatoria de elecciones. Dice que la opción de que el Parlament de Cataluña elija un nuevo president, Torra no la contempla.

"Creo que habrá convocatoria automática de elecciones en Cataluña"

Artur Mas cree que lo mejor para la ciudadanía catalana sería ir a elecciones pero no necesariamente convocadas por Torra, sino que sean convocadas automáticamente tras un intento de elegir un nuevo president en el Parlamento de Cataluña.

"Es evidente que hay discordia y falta de unidad en el soberanismo"

Al ser preguntado por Alsina sobre hasta qué punto se entienden los partidos que forman parte del gobierno de Cataluña, el expresidente de la Generalitat dice que le duele que sea así, pero "es evidente que hay discordia y falta de unidad en el soberanismo". Pide de como mínimo haya una unidad estratégica para la continuidad del proyecto soberanista y asegura que le consta que se están haciendo esfuerzos para recomponer esa unidad a partir de "la probable inhabilitación de Quim Torra para tener una respuesta común".

En cuanto a si quiere participar en primera línea política, deja claro que ya ha hecho saber al PDeCAT que no quiere ser candidato ni tener ningún cargo en la dirección del partido, ni tampoco formar parte del gobierno de la Generalitat. Se muestra decepcionado por la situación actual y recalca que él renunció a su cargo de president de la Generalitat para que el proyecto soberanista tuviera continuidad. "Llega un momento en el que tienes que entender que tu papel es otro", apunta.

Sobre si las actuaciones de Puigdemont están favoreciendo la ruptura del mundo soberanista, Artur Mas responde que "ponerle a Puigdemont la etiqueta de que no quiere la unidad, sería injusto".

"Felipe VI nos falló como Jefe del Estado"

Sobre la ausencia del rey Felipe VI este viernes en la entrega de despachos judiciales en Barcelona, l expresidente de la Generalitat de Cataluña, dice que "no sé interpretar que no venga" y cree que la ausencia no se debe a que en este momento se considere que no es correcto o pedagógico participar en un acto donde hay decenas de personas.

Por otro lado, Artur Mas habla su relación con Felipe VI y dice que cuando fue presidente de la Generalitat tuvo un trato correcto y hasta cordial con él, y que hasta pudo hablar "a calzón quitado" sobre la situación en Cataluña, algo que nunca pudo hacer con el rey emérito.

Cree que Felipe VI perdió la neutralidad con su discurso del 3 de octubre de 2017 porque no tenía que haber arbitrado en un conflicto político que luego se judicializó y asegura que "nos falló como Jefe del Estado, no le podemos tener ni el mismo aprecio ni el mismo respeto que antes". "No se puede pretender que dos millones de personas le tengan la misma consideración que le tenían antes", detalla.

"El Gobierno catalán había sido votado para hacer lo que hizo. Luego la forma de hacerlo se puede criticar, pero que se llevara a cabo el ejercicio de la determinación del futuro de Cataluña estaba en los programas de los partidos que ganaron las elecciones", relata el expresident de la Generalitat.

Artur Mas defiende que se ha llegado a esta situación por no escuchar al pueblo de Cataluña y tratar de buscar una solución pactada: "nos hemos encontrado con una pared infranqueable". "Con el presidente Zapatero pactamos un estatuto de autonomía sabiendo que cada uno tenía que renunciar alguna cosa. Se convierte en viable y en ley el estatuto a través de un referéndum. Cargarse ese estatuto tiene consecuencias", afirma.

Además, resalta que "en estos diez últimos años, ningún partido ha intentado enmendar esa respuesta del Tribunal Constitucional".

Por último, el expresidente de Catlauña apunta a que se puede votar por una mejora del autogobierno y al lado de eso se vota por la independencia de Cataluña. "Si gana una u otra se implementa. Eso sería democrático y legal porque no habría decisiones unilaterales".

