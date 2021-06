Artur Mas, con Carlos Alsina en ‘Más de uno': “Nos juzgan por utilizar nuestra libertad de expresión. La Generalitat no nos reclama nada”

El Tribunal de Cuentas reclama un total de 5.422.879 euros a los líderes del procés por los gastos derivados de la promoción exterior de la independencia de Cataluña con dinero público. Entre los ex altos cargos catalanes notificados está el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, al que el Tribunal de Cuentas le reclama 2.803.000 euros, la cantidad más alta. Ahora, los citados en la liquidación provisional complementaria realizada por el Tribunal de Cuentas tienen 15 días para abonar las cantidades requeridas.

"No es mi misión pedirle dinero a la gente"

Para poder presentar tal cantidad de dinero, los ex altos cargos catalanes tratarán de reunir los bienes necesarios y esperan que las "campañas de solidaridad que en otros momentos han funcionado en Cataluña vuelvan a funcionar", explica Artur Mas en Más de uno, que se mantiene pendiente de cuál será la posición del gobierno de la Generalitat al respecto. En el caso de no poder avalar tales cantidades, les embargarán todos los bienes que tengan a sus nombres, aunque los notificados podrán presentar recursos al Tribunal Supremo.

Artur Mas ya tiene embargados algunos bienes por la consulta soberanista realizada el 9 de noviembre del 2014. "Entre que te juzgan y te dan la razón pueden pasar entre 7 y 8 años" sostiene Mas, que continúa a la espera de que el Tribunal Supremo admita a recurso su caso. En esta ocasión, Mas asegura que no pedirá la movilización de los ciudadanos que compartan la causa independentista para llegar a reunir la cantidad necesaria: "No es mi misión pedirle dinero a la gente".

"La Generalitat, la supuesta perjudicada, no nos reclama nada"

El expresidente catalán niega tener referencia alguna sobre que el Gobierno de España esté a favor de buscar una solución al dinero reclamado por el Tribunal de Cuentas. Ayer, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo declaró que, si la Generalitat no se considera afectada por el uso de dinero público en aras de la independencia de Cataluña, este proceso quedaría cerrado. Para Artur Mas esta es la "piedra angular" del asunto: "La Generalitat de Cataluña defiende que todo lo que se hizo estaba dentro de las competencias de la Generalitat" y argumenta que Cataluña realizó una acción exterior como lo hacen muchas otras comunidades autónomas.

La tesis del Tribunal de Cuentas es que, al utilizar recursos públicos para promover la autodeterminación, y dado que la autodeterminación va en contra de la Constitución, se considera que ese uso de dinero es ilícito. Sin embargo, Mas insiste en que "los gastos están perfectamente documentados" y la Generalitat, que es la administración supuestamente perjudicada por este uso de dinero público, "no sólo no nos reclama nada, sino que dice que no ha sido perjudicada". Por todo ello, el expresidente catalán considera que se trata de una persecución: "Nos están juzgando por utilizar nuestra libertad de expresión".

"Los indultos son justos, pero no son la solución estructural al conflicto"

Artur Mas ve con buenos ojos la reunión de ayer entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés en la Moncloa donde se acordó que la mesa de diálogo se reactivaría a mediados de septiembre. "Nosotros siempre hemos estado a favor de que, como mínimo, haya un canal de comunicación", sostiene el expresidente. A pesar de ello, puntualiza que, aunque los indultos son "justos y buenos", si se quiere resolver el tema de fondo, "los indultos no son la solución estructural al conflicto que hay entre Cataluña y España".