Antonio Resines y Natalia Azahara presentan 'Mikaela': "Somos una pareja muy curiosa, pero muy divertida"

El comisario de Policía Leo y Mikaela, una Guardia Civil en prácticas, se quedan atrapados en mitad de autopista en una tormenta de nieve sin precedentes en España. Antonio Resines y Natalia Azahara encarnan a esta pareja de las fuerzas de seguridad en la película 'Mikaela', que se estrena en cines el 31 de enero sólo en cines.

Se trata de "una pareja muy curiosa, pero muy divertida" que, además, se entienden muy bien, cuentan los dos en 'Más de uno'. En medio del caos de la autopista, un grupo de atracadores aprovecha la oportunidad para asaltar un furgón blindado y en la huida secuestran a un padre de familia.

Una pareja que funciona a la perfección en la ficción

"Lo que no me imaginaba es que me iba a llamar Calparsoro [el director] para hacer un papel que es físico", dice Resines mientras presume del buen resultado final de la historia. Natalia no conocía a Resines, pero le admiraba. "nunca me hubiese esperado trabajar en una película contigo y ha sido increíble", añade ella.

Ambos consideran que su pareja en la ficción funciona a la perfección porque recuerdan ligeramente a la relación casi familiar, de un padre y una hija, "de gente que se lleva bien y no son perfectos", puntualizan.