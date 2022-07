Antonio Garamendi: "Todos queremos que los pensionistas cobren y los salarios suban, pero no que quiebre el sistema"

LEER MÁS Cuándo se considera que un país está en recesión

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, descarta durante su entrevista en 'Más de uno' con Carlos Alsina que la reunión que se va a producir este miércoles con los sindicatos y el Gobierno se vaya a tratar una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), sino que se hablará de los fondos europeos.

"Yo no estoy convocado para hablar de ese tema", asegura Garamendi, aunque no descarta responder a preguntas acerca de la subida salarial. Sin embargo, insiste que "desde el punto de vista formal esta reunión no es para hablar de ese tema" y menos porque la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lo haya anunciado el día anterior a la prensa.

Los mensajes de la vicepresidenta son en pura clave electoral, no me parece realista lo que ha planteado

Además, descarta la seriedad de la propuesta ya que cree que "los mensajes de la vicepresidenta son en pura clave electoral" y añade: "No me parece realista lo que ha planteado". Y en cuanto a las división interna del Gobierno de coalición PSOE - Unidas Podemos, les insta a ponerse de acuerdo y después llevar sus propuestas a las reuniones.

Aún así, Antonio Garamendi destaca que desde la CEOE "en ningún caso han dicho que no haya subidas salariales", simplemente advierten de que "hay que tener mucho cuidado con indexar a la inflación esa subida porque volveríamos a una inflación de segunda ronda".

El Estado está influyendo también para que esa inflación se dispare

De hecho, esa es la razón por la que desde la patronal descartan los convenios, si al final pone que hay que indexar a la inflación los salarios. "Todos queremos que los pensionistas cobren y los salarios suban, pero lo que no queremos es que quiebre el sistema", confiesa y expone que "el Estado está influyendo también para que esa inflación se dispare".

Por otro lado, el presidente de la CEOE insiste en que "es fundamental hablar de las pensiones" cuyo problema es cuáles son los costes del Estado. "Cada punto de pensiones son 1.700 millones y en la reposición del próximo año del 'Baby-boom', son 4.000 millones de euros más. 17.700 millones más de coste de lo que son las pensiones", dice.

Asimismo, Garamendi sugiere que el Gobierno destine parte del dinero recaudado con los impuestos, más de 20.000 millones de euros, a atender las necesidades básicas. También lamenta que a pesar de este dinero en España "seguimos teniendo un 7% de déficit".