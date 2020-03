Durante su entrevista en Más de uno, Ángeles explica que tiene muchos recuerdos buenos de su abuelo, Miguel Delibes, "fue muy cariñoso si que de vez en cuando se enfadaba, era muy generoso y divertido, como cualquier abuelo". Además, apunta que la llevaba a clases de tenis y al médico.

Asimismo, confirma que cuando ella era pequeña y lo estudiaban en el colegio, todos sus compañeros se giraban para mirarla y como era muy vergonzosa, ella también miraba para atrás. También reconoce que ella no es muy lectora y cuando se leyó cuando era niña 'El camino' no le gustó, "me desesperé, terminé las 200 páginas y pensé que se había equivocado mi abuelo y se lo dije". Aunque ahora, considera que "es el libro que mejor transmite su esencia".

Por otro lado, nos cuenta el amor que sentía por su mujer, su abuela y la vez que se hizo pasar por Camilo José Cela.