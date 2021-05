Ali Lmrabet, periodista marroquí: "Marruecos abrió las fronteras para recordar a la Unión Europea que le necesitan como gendarme"

LEER MÁS Marruecos desmiente a González-Laya y niega contactos con España

Las relaciones diplomáticas entre Marruecos y España han ido empeorando durante los últimos días, tras la oleada de inmigrantes que atravesó la frontera de Ceuta el pasado martes 18 y las polémicas declaraciones de algunos de los miembros pertenecientes al gobierno del país africano. De hecho, en unas declaraciones a una emisora francesa, el ministro de Exteriores marroquí, Naser Bourita, aseguró que su régimen "no está obligado a proteger fronteras que no sean las suyas, no es el gendarme de Europa". Para hablar sobre la situación en Marruecos, la falta de libertad en el país vecino y las relaciones con la Unión Europea, hablamos con el periodista marroquí Ali Lmrabet, afincado en Barcelona.

Ali Lmrabet asegura que Marruecos siempre ha apostado por las relaciones diplomáticas de chantaje para imponer leyes o tratados que le interesan, algo que, recuerda, ya hizo con Francia, exigiendo al Parlamento francés que cambiara una ley para que los torturadores marroquíes no pudieran ser perseguidos en Francia. Sin embargo, admite que, sin Occidente, el régimen marroquí se desmoronaría en semanas, porque se sostiene gracias al dinero de la Unión Europea.

Falta de libertad en Marruecos

Por otra parte, destaca el sentimiento de los marroquíes en la frontera y la falta de libertad en el país, que ha llevado a que muchos de estos ciudadanos hayan llegado a poner su vida en peligro para pasar a España. "Lo que sufren ahora en Marruecos es una regresión de los Derechos Humanos terrible, muchos compañeros periodistas se están muriendo en la cárcel", asegura. Insiste en que la crisis económica post Covid ha afectado seriamente al país y que mucha gente y muchas familias se están muriendo de hambre.

A pesar de ello, comenta que en el extranjero ignoran esta situación o no la quieren ver porque necesitan mantener el régimen existente hasta ahora para que les guarde todas las fronteras. "Si el régimen marroquí abrió las verjas y fue a buscar gente a las escuelas, es para recordar a la Unión Europea que necesitan al gendarme marroquí", señala.

Soberanía del Sáhara

Respecto a la soberanía del Sáhara, asegura que es legítimo que el Gobierno marroquí exija que se le reconozca el dominio sobre el Sáhara. Sin embargo, considera que se está coaccionando a España para que siga la senda de Estados Unidos, que ya aceptó este mandato, y se decida por la soberanía marroquí. Además, recuerda que, al ser España el antiguo colonizador del territorio saharaui, su opinión puede tener un impacto en el resto de miembros de la Unión Europea, que podrían aceptarla si es nuestro país el que da el primer paso. Aún así, se plantea la siguiente pregunta: "¿España va a seguir el camino de la administración Trump? Yo creo que no", concluye.