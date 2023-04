Alfonso Rueda: "A día de hoy, el Gobierno de España no se está portando bien con Galicia"

La llegada de los trenes de alta velocidad a Ourense hace algo más de un año ha cambiado definitivamente la ciudad y su turismo. Ahora, esta ciudad gallega está apenas a horas de Madrid y, de cumplirse lo planificado, el AVE llegará este año a otras cuatro ciudades gallegas.

Cuando esto ocurra, se espera que el turismo siga creciendo, pero "con sentidiño", dice en 'Más de uno' el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. "No hay que obsesionarse tanto con el número de turistas, sino con que los que vengan disfruten y vean que merece la pena", sostiene.

Críticas a Sánchez por ignorar a Galicia

Sobre su relación con el gobierno central -de distinto signo político-, Rueda asegura que su deber es tratar de entenderse y fomentar el consenso. Sin embargo, su actitud dialogante todavía no ha tenido éxito con Pedro Sánchez.

"Le hemos hecho propuestas sensatas, razonadas y realizables al presidente del Gobierno y hasta ahora no hemos tenido demasiada suerte", dice el presidente gallego sobre el balance negativo de esta relación.

A su juicio, "el Gobierno de España no se está portando bien con Galicia" en relación al retraso en los trenes de velocidad a otras ciudades gallegas, proyectos que esperan financiación de los fondos europeos y que nunca llega, o necesidades en materia de sanidad que dependen del gobierno central.

En este sentido, Rueda considera que se trata de una estrategia del Gobierno para hacerle oposición al anterior presidente de la Xunta y ahora líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y que salpica directamente a toda Galicia.

Faltan médicos en la atención primaria

La Consellería de Sanidad de Galicia y el sindicato médico CESM (Confederación Estatal de Sindicatos Médicos) llegaron ayer a un acuerdo poniendo fin a una huelga de nueve días en el sector sanitario.

En relación a las reivindicaciones de los médicos de atención primaria, el presidente gallego afirma que se trata de un problema que afecta a toda España, no solamente a Galicia, y, por lo tanto debe tener una solución global.

El partido socialista tiene una crisis de liderazgo en Galicia muy evidente

"Hay cosas que tiene que hacer el ministerio de Sanidad y que no está haciendo", critica Rueda sobre la falta de médicos para contratar, una capacidad normativa que depende del gobierno central.

Sobre el partido socialista de Galicia, considera que "el partido socialista tiene una crisis de liderazgo en Galicia muy evidente que ya ni se preocupan en esconder".

La ley de vivienda, "pura propaganda"

Respecto a la ley de vivienda que propone el Gobierno, el presidente de la Xunta sostiene que tendrá que aplicar la ley "nos guste o no". Por el momento, la ley aún no está acabada, pero ya se conocen cifras de la Sarab sobre las viviendas disponibles en Galicia que no coinciden con la versión oficial de Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno anunció que en Galicia habría 1.3000 viviendas públicas, mientras que la Sareb asegura que tan sólo hay 43 viviendas. "Una ley que se basa en estas cifras que son pura propaganda no hace presagiar nada bueno", advierte Rueda.

Llevamos tiempo trabajando en un problema real, no lo hemos descubierto hace dos semanas como el gobierno central

En este sentido, el presidente de la Xunta critica que el Gobierno anuncie ahora esta nueva ley de vivienda, después de estar cinco años gobernando, a pesar de que se trata de un problema existente desde hace años.

Por el contrario, su gobierno acaba de aprobar la construcción de vivienda pública y ayudas para el acceso de los jóvenes a la vivienda. "Llevamos tiempo trabajando en un problema real que hay que solucionar, no lo hemos descubierto hace dos semanas como el gobierno central", insiste Rueda.