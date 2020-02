El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso , confirma en Más de uno que ya han comenzado las conversaciones con Ciudadanos para negociar un posible un acuerdo electoral y asegura que aunque todavía no se ha ratificado su candidatura a "lendakari", explica que "cuento con la confianza de mi presidente y creo que ese tema ya está zanjado".

Alfonso Alonso afirma que hay una negociación abierta para intentar una candidatura en común con Ciudadanos para las elecciones en el País Vasco y que hay disposición de Ciudadanos para llegar a un acuerdo. "Más allá de los números, el acuerdo tiene una capacidad de movilización del electorado". Apunta que su proyecto está abierto a todas las siglas que piensen parecido a ellos porque cree que "si el proyecto de la libertad lo hacemos con más gente, será más fuerte". Además, asegura que si se llega a un acuerdo con Ciudadanos, "no vamos a cambiar de proyecto político, sino vamos a ampliarlo".

Por otro lado, sobre si va a ser el candidato del PP a las elecciones, comenta que es el Comité Electoral Nacional del PP el que tiene que designar al candidato, pero avanza que "tengo la confianza de mi presidente y creo que ese tema ya está zanjado".

En cuanto a las diferencias con la dirección nacional del partido, opina que "hay peculiaridades en el PP vasco que queremos hacer, como hacer el proyecto muy pegado al terreno con la defensa de la foralidad... pero por nuestra experiencia política estoy convencido de que hay que fortalecer un proyecto nacional".

Además, critica al PNV y dice que Urkullu no ha tenido una legislatura leal. "Urkullu quiere fortalecer su poder y presionar en Madrid y aprovechar la situación catalana pata ir ellos detrás. Cree que la gente no está por la labor de que haya una situación como la catalana en el País Vasco y que la sociedad vasca no quiete el camino de ruptura y enfrentamiento como el de Cataluña.

