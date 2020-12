La alcaldesa de Calamonte se pronuncia sobre el brote de coronavirus: "No podemos asegurar que venga de Turquía".

Carlos Alsina habla en Más de uno con la alcaldesa de Calamonte, Magdalena Carmona, sobre el brote que ha surgido en su municipio después de que un grupo de personas diese positivo en coronavirus después de volver de un viaje a Turquía donde se hicieron injertos capilares.

Asegura que hay "una preocupación bastante grande" porque el jueves tuvieron 28 positivos, y añade que para esta jornada esperan cifras similares. "El brote sigue en estudio", dice y recuerda que durante este viernes se van a hacer pruebas PCR a 150 personas que han tenido contactos con los positivos.

Por otro lado, insiste en que las medidas de prevención son insuficientes, "es el riesgo que conlleva el no adoptar todas las medidas necesarias para evitar los contagios en e los aeropuertos, nosotros siempre hemos estado en la iniciativa de que aumenten los controles en los aeropuetos para evitar y frenar estos contagios", declara. También explica que no entiende cómo es posible que desde Calamonte no puedan viajar a Sevilla, pero sí puedan ir hasta París, "es todo muy surrealista pero es así, por desgracia, porque nos lo permite el propio Gobierno de España", critica.

Asimismo, confiesa que no pueden establecer con exactitud dónde comenzó este brote de contagios, "hay personas dentro de las 28 que no tienen nada que ver con esas personas que han viajado a Turquía", reconoce.