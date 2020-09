Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza: "La ministra de Hacienda quiere gastarse el dinero de los ayuntamientos en las necesidades del Estado"

El alcalde de Zaragoza afirma en Más de uno que no le parece justo que a su ciudad no le vaya a tocar nada de los 5.000 millones de euros que se van a repartir a los ayuntamientos y explica que los ayuntamientos no pueden gastarse sus remanentes porque la ministra de Hacienda no les deja.

Jorge Azcón explica que durante muchos años los alcaldes han generado superávit y eso ha compensado el déficit que se creaba en el Estado, y si ahora los remanentes se gastan se produciría una distorsión en la contabilidad nacional, por eso la ministra no permite gastar el dinero de los remanentes.

El alcalde de Zaragoza cuenta que "el día que me entero que se van a repartir 5.000 millones de euros y a Zaragoza le toca cero, se lo dije a la ministra. "No lo vamos a permitir, nos van a oír donde haga falta, pero es que este reparto no es justo".

Jorge Azcón piensa que "nos quieren dejar tirados por el camino y por eso es por lo que se explica que ayuntamientos distintos nos pongamos de acuerdo para decir que esto es un trato injusto".

El alcalde de Zaragoza explica que van a proponer que se repartan los 5.000 millones de remanente en función del número de habitantes de las ciudades.

Azcón argumenta que necesitan ese dinero de los remanentes a pesar de que la ciudad no tenga ahorros porque Zaragoza ha sido una de las ciudades más afectadas por el virus y la pandemia ha generado muchos gastos. Dice que ha llegado el momento de cambiar la ley para que los ayuntamientos puedan hastar sus remanentes.

"Lo que no puede ocurrir es que no nos repartan de manera justa esos 5.000 millones de euros y la ministra castigue a las ciudades más rebeldes", asegura. Explica que hay un fondo de ayudas para el transporte que la ministra no quiere aprobar si las ciudades no aceptan el acuerdo del Gobierno con la FEMP.