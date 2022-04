Alberto Núñez Feijóo: "Si Sánchez quiere el apoyo del PP a sus medidas económicas, tendrá que aceptar alguna de nuestras propuestas"

Alberto Núñez Feijóo fue elegido nuevo presidente del PP en el Congreso Extraordinario que el partido celebró el pasado fin de semana en Sevilla, donde obtuvo más del 98% de los votos de los compromisarios.

Renuncia a su cargo como presidente de la Xunta gallega

El actual presidente de la Xunta de Galicia adelanta en 'Más de uno' que su renuncia a la presidencia de la Xunta "será cuestión de semanas", cuando se inicie un periodo de investidura y se realice una etapa transición rápida en Galicia.

"Voy a presentar mi dimisión como presidente de la comunidad autónoma en las próximas semanas y va a haber una transición muy rápida en Galicia", asegura Feijóo a Carlos Alsina.

Voy a presentar mi dimisión como presidente de la comunidad autónoma en las próximas semanas

A partir de ahí, se reunirá con los grupos parlamentarios para decidir si se incorpora al Senado o no. En este sentido, confirma: "No descarto ser senador por Galicia".

Se reunirá con Pedro Sánchez esta semana

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le felicitó por su nuevo puesto como dirigente nacional del Partido Popular y le propuso acordar la primera reunión en Moncloa este jueves.

Entre sus prioridades sobre los asuntos a tratar está la actual situación económica, la postura sobre el Sáhara Occidental y el compromiso de España con la OTAN. En relación a esto último, asegura que "le vamos a apoyar aunque sus socios de Gobierno hayan sido tibios al inicio", dice en referencia a la posición de Podemos.

"El Gobierno ha desconectado con la realidad"

Sobre las recientes protestas y reclamos de diferentes sectores económicos, Feijóo considera que es una evidencia de que "el Gobierno ha desconectado con la realidad mientras se colapsaban las carreteras y había desabastecimiento en los supermercados".

No comparto la política económica del Gobierno porque no funciona; no quiero llevar a mi país a la ruina

Al hilo de esto, Núñez Feijóo considera que las últimas medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al encarecimiento del precio de la energía son "un parche bastante importante".

El líder del PP critica que "no hay ninguna política económica detrás de esas medidas". Por ello, insiste en que "no comparto la política económica del Gobierno porque no funciona; no la puedo compartir porque no quiero llevar a mi país a la ruina".

Si Sánchez quiere el voto del PP al real decreto, tendrá que aceptar propuestas

En relación al posibilidad de apoyar el decreto ley aprobado por el Gobierno, Feijóo asegura que si Sánchez, en su cita en Moncloa, quiere el voto del PP, tendrá que escuchar las medidas de los populares: "Si usted quiere realmente tener el apoyo del PP, ¿está dispuesto a aceptar alguna propuesta que hagamos para mejorar ese real decreto o esto es sí o sí?".

En este sentido, el líder del PP continúa defendiendo que "si el presidente quiere hablar conmigo sobre la política económica, le diré cuáles son las alternativas del PP para que las familias españolas puedan llegar con un poco más de dignidad a final de mes".