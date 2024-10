Albares: "Estamos al borde, si no al inicio, de una guerra regional total y hay que evitarlo a toda costa"

"Desgraciadamente, estamos ante un momento es escalada bélica que era impensable hace un año. Es de gravedad extrema. España y su política exterior llevan trabajando desde el pasado 7 de octubre para prevenir esta situación, anunciando y pidiendo a todos los actores contención y responsabilidad", cuenta José Manuel Albares en 'Más de uno', donde enumera los problemas en Gaza, Cisjordania y ahora en Líbano.

El ministro de Asuntos Exteriores asegura que se han sobrepasado incluso las "reglas" y "límites" de una guerra y condena "tajantemente" los bombardeos de Irán sobre Israel, así como los ataques de Hezbolá y el "desgraciado ataque terrorista" de Hamás del que dentro de poco se cumplirá un año.

Albares afirma que la política exterior de España se encuentra "muy activa" en este momento crucial. "Estamos al borde de una guerra regional total y hay que evitarlo a toda costa", ha dicho, a lo que ha añadido que los soldados españoles presentes en la misión de paz siguen siendo "necesarios" para "reducir ese riesgo de escalada bélica": "Nuestros soldados siguen manteniendo condiciones de seguridad y analizamos su situación".

Sobre la política exterior de nuestro país, Albares comenta que España "es el que más enarbola con fuerza la bandera de la paz, desagrade a quien desagrade" por ser una política "coherente" con "valores de paz y de respeto a los derechos humanos": "Oriente Medio no necesita más armas, necesita paz, diálogo y no me voy a resignar a que en Oriente Próximo la guerra sea la única solución. La solución es que un estado de Palestina exista, conviva y coexista en paz con el estado de Israel".

El ministro también ha subrayado que tanto Hamás como Hezbolá con "organizaciones terroristas" y que en su último encuentro con su homólogo iraní le pidió "contención" al propio país y también a los grupos afines. "La política exterior también va en línea de que el pueblo israelí pueda vivir en paz y seguridad, pero no vamos a bajar el tono de voz cuando decimos que es insoportable el número de civiles muertos en Gaza, que no podemos tolerar una incursión en un estado soberano sobre Líbano".

Por último, ha condenado las palabras de Nicolás Maduro sobre Alberto Núñez Feijóo: "Rechazo esas palabras de Maduro, que no son más que injurias y calumnias hacia el líder de la oposición. Puede tener la certeza de que la política exterior de España saldrá siempre en defensa de los españoles. Esas palabras se descalifican, sí me gustaría que el señor Feijóo, cuando se insulta al presidente del Gobierno o a mí mismo, tenga la misma actitud".