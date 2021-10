Adrián Barbón: "España tiene que evolucionar hacia un estado federal"

Esta tarde se celebra la entrega de los Premios Princesa de Asturias. El Teatro Campoamor de Oviedo acoge la 41ª edición de estos premios con su aforo limitado al 60%. Entre los premiados estará el chef José Andrés, el escritor Emmanuel Carrère, la activista Gloria Steneinem y la nadadora española Teresa Perales galardonada en Deportes.

El chef José Andrés, emocionado por recibir el Princesa de Asturias

Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias, cuenta en 'Más de uno' que muchos de los premiados admiten que "tienen aquí mayor reconocimiento que en sus propios países". Por su parte, el cocinero asturiano José Andrés está verdaderamente emocionado por recibir este galardón de su tierra en la categoría de Concordia por la World Central Kitchen. Según cuenta Barbón, José Andrés está aprovechando para recorrer Asturias y "va por todas las sidrerías de Oviedo cantando el 'Asturias patria querida'".

En relación al debate sobre si la Princesa Leonor llegará a la jefatura del Estado, el presidente asturiano hace una recomendación generalizada a cualquier persona que esté en la exposición pública para que no pierda la cercanía con la gente y sus problemas."Si cualquiera de nosotros perdemos el vínculo con la gente y la capacidad de entender sus problemas, lo habremos perdido todo", sostiene.

"No es necesario hacer un referéndum para modificar la Constitución"

Sobre la posible reforma de la Constitución, Barbón opina que "no es necesario hacer un referéndum previo", sino que la Constitución es totalmente reformable. El presidente mantiene que "España y su organización autonómica tiene que evolucionar hacia un estado federal", por lo que el debate de la financiación autonómica es crucial.

Sobre la financiación autonómica: "Es un debate entre las Comunidades"

"Este no es un debate entre partidos, es un debate entre las Comunidades Autónomas", puesto que algunas comunidades consideran que es necesario cubrir el coste real de los servicios para tener una igualdad plena en el conjunto de España. Otras, por el contrario, prefieren un modelo basado en un sistema de financiación por habitantes. "Esa comparación no vale, porque no cuesta lo mismo prestar asistencia sanitaria en Galicia, Asturias y Cantabria -con un mayor envejecimiento de la población- que en Andalucía, Murcia y Valencia", argumenta mientras insiste en que se trata de un debate de visión territorial.