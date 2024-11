El abogado del hermano de Pedro Sánchez: "No se puede justificar prevaricación en la convocatoria de la plaza"

Tras un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardi Civil la jueza de Badajoz, Beatriz Biedma, ha llamado a declarar el próximo 9 de enero como imputado al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón. Se le investiga por presuntos delitos contra la Administración Pública -prevaricación y tráfico de influencias- y contra la Hacienda Pública.

El hermano de Pedro Sánchez declarará por posibles irregularidades en su contratación como coordinador de conservatorios primero y como jefe de la Oficina de Artes Escénicas, después, por parte de la Diputación de Badajoz.

No parece que haya prevaricación en la creación de la plaza

Emilio Cortés, abogado de David Sánchez Pérez-Castejón, desconoce cuáles son los términos en los que la UCO se inspira para investigarle, pues asegura que todavía no ha tenido acceso al documento donde se especifica.

De todas maneras, asegura que podría haber "habido algún tipo de irregularidad en la convocatoria de esa plaza", pero no se pone de manifiesto que tenga que ver con David Sánchez.

"Si algo sospechoso hay contra él, en el auto no se refleja porque no se acredita que haya participado de alguna forma en la creación de esa plaza", dice el abogado al margen de que, a nivel general, "no parece que haya nada que pueda justificar una prevaricación en esa convocatoria".

Es "un error" el enriquecimiento sospechoso

Una parte del informe de la UCO se refiere al patrimonio del hermano del presidente del Gobierno, pues las acusaciones particulares le habían atribuido un enriquecimiento sospechoso.

"Se está confundiendo el número de títulos valores con el valor nominal de los mismos", dice el abogado sobre las acciones que poseía el hermano de Sánchez y, por ello, "no es cierto que el patrimonio de David Sánchez sea de un millón de euros", sino que se trata de "un error".

Desde el punto de vista procesal, "nos alivia que la autoridad judicial haga suyo el criterio de la UCO y determine que sea un error o lo que sea; hay una confusión en virtud de la cual no se le puede atribuir un enriquecimiento injusto, como ningún tipo de infracción tributaria", sostiene hablando de su defensa.

No hay irregularidad en la convocatoria de la plaza

Sobre David Sánchez asegura que en los últimos meses ha ido sorteando "toda esa diálisis de su vida familiar, personal y social" y solamente queda "la última pedrea" relacionada con la convocatoria de plaza de coordinador de conservatorios.

El abogado insiste en que no hay irregularidad alguna en la convocatoria de la plaza administrativa pues, "concurrieron más personas" y la ganó el señor Sánchez -que tenía una amplia trayectoria en el mundo de la música- sin que ninguno de los otros concurrentes a la plaza presentaran alguna queja.

Por tanto, "ocho años más tarde estamos por la vía criminal intentando depurar la legalidad de un proceso administrativo que no fue objeto ni siquiera de reclamación", explica Cortés.

Denuncia la imputación de su defensa sólo por ser hermano del presidente

Con todo, el abogado denuncia que "un tsunami de este tipo" que está afectando al investigado en todos los aspectos de su vida: "esto en un Estado de Derecho me parece 'abracadabrante'.

Estamos normalizando medios de investigación en el ámbito criminal que no son propios de un Estado de Derecho", dice Cortés, quien considera "absolutamente peligroso" que se constituyan causas generales contra personas "cuya aparente única imputación, en un principio, es ser hermano del presidente del Gobierno".