El dilema: ¿Se exponen los jóvenes con imprudencia al virus?

¿Culpamos a los jóvenes injustamente de los brotes de coronavirus? ¿Por qué se exponen "alegremente" los jóvenes al virus? "Se focaliza en exceso en los jóvenes y se deja fuera del debate otras cuestiones, como el hacinamiento de los temporeros en el campo, por ejemplo", piensa Sergio del Molino, que asegura que tenemos un "tic" y que en cuanto vemos a un joven "hacer el gamba" saltamos contra él.

"Los jóvenes se exponen alegremente porque vivimos en una sociedad individualista, cortoplacista, infantil... vivimos en una sociedad donde los viejos y la muerte se ocultan", reflexiona Edu Galán.

Un oyente nos cuenta que está preocupado porque su hija, que aunque convive con él es mayor de edad, quiere asistir a una fiesta en un lugar cerrado y con más de treinta personas.

"Más allá de presentar legítimamente nuestros miedos a nuestros hijos no podemos obligarles, como no haríamos con otro adulto", reflexiona Sergio del Molino. "Que la deje ir. Cuando nacemos tenemos un vale de equivocaciones, que termina por agotarse", desarrolla Edu Galán. "No le veo ningún atractivo en ir a las cuatro de la mañana a una discoteca, con el calor que te da la mascarilla... en mi caso, la única venaja que le veo es que no me pueden ver la cara", bromea el de Mongolia.

