Qué puedo hacer si mis hijos se han 'asalvajado' durante la Navidad: Jorge Freire responde a un nuevo dilema

Alsina ha comenzado la sección de consejos de Más de uno lanzando una advertencia: ya no se admiten dilemas que tengan que ver con la Navidad. Jorge Freire también está deseoso de volver a la rutina y que mejor forma de escuchar una carta manuscrita enviada por una oyente en busca de Consuelo...

Querido Jorge,

Soy padre de dos pequeñajos de 10 y 5 años, que ahora, por fin, tienen que volver al colegio. Y aquí va mi dilema, porque, durante estas semanas de vacaciones, en casa prácticamente no han tenido normas. Mateo, el mayor, se levanta a las mil, desayuna lo que encuentra, tiene barra libre de pantalla (o mejor, de pantallas, porque está a la vez con el móvil, la Tablet y la televisión) y se acuesta a las mil. Está completamente asilvestrado, hasta le he escuchado gritando a la Tablet y diciendo tacos con una creatividad que asusta.

La pequeña, Belén, no creas que le va a la zaga: come con las manos cosas que no sabíamos que podían comerse con las manos, salta en el sofá como si fueran camas elásticas, repite las palabrotas del hermano, llora, ríe, grita, chilla, trasnocha…

Y aquí llega el dilema ético, Jorge, porque ya tenemos encima la vuelta al cole. Entonces: ¿es razonable que esas criaturas que se han pasado casi tres semanas levantándose a las doce del mediodía, comiendo galletas a deshoras, viviendo en pijama y acostándose más tarde que sus padres, es razonable que ahora tengan que atenerse, de un día para otro, a las reglas que nos regían antes de las Navidades? ¿A madrugar, comer sano y ordenado, recoger la habitación, sentarse recto y olvidar el móvil hasta el fin de semana? ¿Es ético pasar del Señor de las Moscas al Ministerio de Educación en una noche, reinstaurar la disciplina de golpe, como si nada hubiera pasado?

No sé si soy una madre permisiva, o simplemente una mujer adulta derrotada.

Un saludo,

Consuelo.

Freire ha asegurado que lo que Consuelo tiene es un problema zoológico debido a las actitudes asilvestradas de sus pequeños. Pero para el filósofo, sin embargo, el mayor desafío lo tienen los profesores que tienen que amaestrar a esas fieras antes de que termine el año.

Jorge Abad defiende que tiene que darse un proceso adaptativo como prevención a la vuelta al cole. A partir del 4 de enero hay que comenzar a acostarse más pronto, regular la dieta y vestirse mejor. Por el contrario, Carlos Alsina entiende más a los menores y aboga por que el proceso adaptativo de regreso a las aulas lo realicen los propios colegios, pautando con una incorporación paulatina a las aulas.

Alsina ha rebajado el tono al señalar que estas criaturas están pidiendo un poco de empatía. Par finalizar, Freire ha lanzado una advertencia, estos pequeños se pueden convertir dentro de unos años en duros dictadores que en un futuro pretendan hacerse con Groenlandia.