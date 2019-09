Cospedal ficha por la revista 'Yo Dona' como articulista

Según ha informado este miércoles 11 de septiembre 'El Mundo', la revista femenina anunciará el próximo sábado la incorporación de la también exministra de Defensa y expresidenta de Castilla-La Mancha con una entrevista a su nueva colaboradora.

En este sentido, la cabecera ha avanzado que Cospedal (Madrid, 1965) aborda en esta entrevista su salida de la política. "Me han hecho daño. Me he ido con un sabor amargo. Intentaron mi muerte civil", sostiene la abogada del Estado en la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo.

La aspirante a suceder a Mariano Rajoy al frente del Partido Popular en unas primarias que acabó ganando el actual presidente de los 'populares' Pablo Casado también se refiere a su supuesta mala relación con la exvicepresidenta del Ejecutivo Soraya Sáenz de Santamaría.