Canciones con historia: La realidad detrás de 'How to save a life'

Sara Iturbide nos habla en Canciones con historia de Más de uno de la canción 'How to save a life' y del mensaje que hay detrás de esta canción.

Sara Iturbide cierra la semana contándonos la historia que hay detrás de la canción 'How to save a life' . La canción de hoy es del año 2006, pertenece a la banda 'The Fray', y tiene uno de los comienzos a piano más reconocibles de la mísica pop…

'How to save a life', como salvar una vida, la escribió el vocalista, Isaac Slade, y para ello se inspiró en la experiencia que tuvo como voluntario en un campamento para jóvenes con problemas.

Allí fue mentor de un chico de 17 años, que, según cuenta el propio cantante, luchaba contra las drogas y la adicción, atravesaba una profunda depresión y estaba perdiendo a sus amigos.

Slade dice que 'How to save a life' va sobre toda la gente, de todos los adultos que intentaron ayudarle y no supieron como. No supieron como salvarle la vida.

