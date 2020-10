Canciones con historia: El crimen real detrás de la copla de 'Lola puñales'

Sara Iturbide nos trae a Más de uno la historia que hay detrás de una copla popularizada por la famosa Concha Piquer en 1948, 'Lola puñales'.

Esta canción fue compuesta por Antonio Quintero, Rafael de Leon y Manuel Quiroga. Los tres afamados autores de otros grandes éxitos de la copla como 'A tu vera', 'La Zarzamora', o 'Tatuaje'. Para escribir 'Lola puñales' se basaron en un crimen que realmente ocurrió a finales del siglo XIX.

María de los Dolores Castro y León, era una cordobesa que se enamoró de un joven con aspiraciones a torero. Un joven que lo que quería era sacarle los cuartos, y así librarse del servicio militar en Cuba. Para ello la engañó, le dijo que la quería, ( y lo que hiciera falta) y huyó con el dinero.

Cuando Lola se enteró fue a por él y le mató con mucho despecho y, como dice la canción, a sangre fría.

La justicia no la condenó a garrote vil porque el hecho de que fuera un crimen pasional sirvió de atenuante, así que la condenaron a cadena perpetua en una cárcel de Cartagena (donde pasaría el resto de sus días). Ella no solo dijo que no se arrepentía sino que además, lo volvería a hacer.