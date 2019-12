Vidas de otros: Concha Velasco es "guapa, socialista y sentimental"

Concepción Velasco Varona cumplió 80 años el pasado 29 de noviembre. "La vinculación con Valladolid no solo es por su nacimiento, sino que también uno de sus abuelos creó el himno de Valladolid", nos presenta Ángel Antonio Herrera de la actriz. "Concha desembarcó en Madrid porque quería bailar. Pretendía ser bailarina profesional", esboza Herrera.

"Tiene el récord de haber llevado más de 20.000 espectadores al Teatro de Mérida en nueve días", explica Herrera, y añade otro hito de Velasco: "Lo de la chica ye yé es algo que le ha cansado a veces, pero otras no. Es un tema que se ha sostenido en el tiempo. Un clásico de los karaokes y por lo tanto de la eternidad". Además, Herrera recalca lo impresionante que resulta a ver a Concha Velasco en el videoclip de la canción: "Baila la chica ye yé sin despeinarse"

El que fuera marido de Velasco, Paco Marsó, es crucial en la vida de la actirz. "De todos los mucho defectos que tenía Marsó, no se podía decir que no fuera muy generoso con los actores", dice Herrera sobre Marsó, que le produjo algunos espectáculos a la actriz y apostó por ella. Paco Marsó y Concha Velasco tuvieron problemas con Hacienda por el carácter derrochador y generoso de Marsó. La propia actriz admitió en Más de uno que había tenido uno de los días más felices de su vida porque ya no le debía nada a Hacienda.

Concha Velasco siempre anuncia que va a retirarse pero nunca lo hace. "Creo que no lo va a hacer nunca", asevera rotundo Herrera. Ella misma, apunta Herrera, "torciendo la frase de Valle-Inclán", siempre se ha definido como "guapa, socialista y sentimental".

