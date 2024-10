Alsina, sobre el novio de Ayuso: "Es un escándalo que el Gobierno use toda la potencia mediática contra un ciudadano particular"

Los casos de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, han centrado parte de la tertulia de 'Más de uno' con un encendido debate entre los participantes en torno a las implicaciones políticas que ambas investigaciones tienen.

En un momento de la discusión, Carlos Alsina, ha hecho hincapié en que "lo relevante desde el punto del vista político" es que Begoña Gómez está siendo investigada por tráfico de influencias y en el caso de González Amador hasta el momento no existen indicios al respecto.

Alsina señala que él no va a defender a la Comunidad por defender al novio de Ayuso y ha recordado que él ya dijo que si Isabel Díaz Ayuso "hubiera tenido un poco de vista, no habría hecho ningún comentario sobre la situación personal de su pareja".

Dicho esto, Alsina explica que el objeto de la investigación sobre Begoña Gómez es si ella ejerció tráfico de influencias sobre el presidente del Gobierno, que es su marido, mientras que en el caso de González Amador no consta que esté acusado de traficar con la influencia de Ayuso, primero porque buena parte de los hechos se refieren a una época anterior a iniciar la relación con la presidenta madrileña y segundo porque no existe un vínculo entre la administración autonómica y los negocios de Amador. Y eso, remata, políticamente es muy importante.

Es un escándalo

En un momento en el que Marta García Aller apuntaba que "el Gobierno hace mal en cargar contra una persona que no tiene ningún cargo político", Alsina ha respondido que esto no se puede decir como una nota al pie de página y ha afirmado con vehemencia que "es un escándalo que en un régimen democrático el Gobierno en pleno utilice toda la potencia mediática para ir contra un ciudadano particular".

Aller ha añadido que tampoco frivolizaría el escándalo que es que una presidenta de la Comunidad de Madrid minimice lo que hay hecho su pareja como si fuera una simple multa.

En este punto, Alsina ha incidido en que no hay que olvidar la cronología de los hechos y que toda la respuesta, "en mi opinión equivocada", de Ayuso y de la Comunidad de Madrid es "la reacción a una ofensiva desde el Gobierno contra un ciudadano particular por ser el novio de Díaz Ayuso", ha zanjado.