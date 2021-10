Mujeres con Historia: Tina Turner, una estrella de la música… y una mujer maltratada

Anna Mae Bullock, más conocida como Tina Turner nació el 26 de noviembre de 1939 en Brownsville, Tennessee. A pesar de lo complicado de su infancia, logró convertirse en una de las principales y mayores figuras del rock cuya carrera se prolongó durante más de cincuenta años, hasta su retirada en 2013.

Sin embargo, detrás de esta estrella del rock, subyace una complicada historia de maltrato de la que Tina logró escapar.

Una mujer maltratada

En el año 1960 Ike y Tina tuvieron su primer hijo. Un año después, se casaron en Tijuana (México). Aunque mantuvieron el matrimonio hasta 1978, lo cierto es que la relación fue sumamente complicada. En I, Tina: My Life Story, la autobiografía que la cantante publicó en 1986, Turner confesó los abusos y malos tratos por parte de su marido.

"Una vez me arrojó café caliente a la cara provocándome quemaduras de tercer grado. Usó mi nariz como saco de boxeo tantas veces que podía saborear la sangre corriendo por mi garganta mientras cantaba. Me rompió la mandíbula. Y no podía recordar lo que era no estar con los ojos amoratados", revela Tina confesando también un intento de suicidio en 1968 del que la salvó el cuerpo médico del hospital.

Tina sufrió numerosas palizas antes de solicitar el divorcio, el 2 de julio de 1976, tras una fuerte pelea que le llevó a esconderse durante dos meses en casa de la hermana de su abogado.

Habiéndose recuperado física y mentalmente, la cantante formó su propia banda, no sin que su ya exmarido intentara boicotearla sobornando, incluso, a las discográficas. Fue entonces cuando la cantante, endeudada y olvidada, decidió dar el salto en Europa.

Ejemplo de resiliencia

En la década de los 80, Tina Turner resurgió dejando tras de sí un pasado de malos tratos y sufrimiento. Se convirtió en una auténtica estrella del pop que logró doce premios Grammy y más de doscientos discos vendidos por todo el mundo. Se retiró por todo lo alto habiendo hecho historia, tanta que en el año 2018 se estrenó en Londres el musical 'Tina - The Tina Turner Musical', un musical sobre su vida que continua representándose por todo el mundo.

Sin embargo, la vida le deparaba otro duro revés. En julio de 2018, su hijo Raymond Craig se suicidó dejando un gran vacío que Turner ha tratado de paliar disfrutando de su libertad junto a su actual marido, Erwin Bach, con quien vive en Suiza.

Sin duda, un ejemplo de resistencia que pasará a la historia, no solo por su prodigiosa voz, sino también por su conmovedora historia.