Luces y sombras de la vacuna rusa Sputnik V

De la vacuna rusa Sputnik V nos ha llegado toda clase de información contradictoria, la mayoría era negativa: Que no estaba testada; que no se había hecho el protocolo científico de ensayos para comprobar los posibles efectos secundarios, etc.

La periodista Inna Afinogenova, directora del sitio web RT en español, se ha vacunado en la tercera fase rusa y cuenta su experiencia poniendo luz y aclarando que, si bien es cierto que parte de la población rusa es negacionista y pasa de vacunarse, otra parte que se ha vacunado, la mayoría en las grandes ciudades, están perfectamente. La vacuna rusa es una de las más fiables de las que están en el mercado contra el Covid -19

En breve, según Inna, la vacuna rusa llegará a Europa a través de Alemania o incluso colaborando con una empresa gallega. La periodista anima a que los españoles se pongan la vacuna sin miedo.