El secreto del papiro egipcio contra el coronavirus

El papiro egipcio que se ha descubierto recientemente contiene un remedio de 3.000 años de antigüedad.

La escritora e investigadora Ana María Vázquez cuenta que hay más de veinte papiros egipcios médicos. En esta ocasión explica qué es la colchicina: “Es una sustancia alcaloide de propiedad antinflamatorias. Están investigándolo no solo en España, también en Grecia, Brasil y Canadá”. No obstante, los estudios aún no están tan avanzado y advierte que “hay que tener cuidado”.

Además, tiene síntomas similares al arsénico y no se puede comprar.

La investigadora afirma que los egipcios tenían un desarrollo de la medicina que eran “absolutamente especialistas”. Por ello, este papiro se puede tomar como algo más serio, más allá de una pócima.