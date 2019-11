Ecos del pasado: La Santa Compaña

CON LAURA FALCÓ

Laura Falcó Lara habla en Ecos del pasado sobre la Santa Compaña. Hay muchísimos testigos de esta procesión de las ánimas. Aquí se mezcla tradición, leyenda y juego. Se trata de una procesión que es predictiva para la gente que consigue verla. Suele discurrir sobre las doce de la noche y su función es avisar en las casas donde habrá una muerte próxima. Unas almas que aparecen para buscar a otras almas que se unan a ellas. Dicen que delante estos espíritus va una persona viva que no es consciente de que hace esto con ellas y que no se libra de esta maldición hasta que no le pasa una cruz que porta a otra persona.