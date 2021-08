El círculo secreto: ¿Existe o no existe la reencarnación?

Miguel Pedreiro, Juanjo Sánchez-Oro y Manuel Carballal protagonizan este capítulo de 'El círculo secreto'. Los colaboradores de 'La rosa de los Vientos' plantean una apasionante discusión sobre la reencarnación, un concepto que a día de hoy continúa generando controversia genera.

Por un lado, Manuel Carballal sostiene que el concepto de la reencarnación constituye una mera creencia. "Las creencias religiosas tiene su momento y su lugar, no nacen porque sí espontáneamente" explica Carballal antes de señalar que el concepto de la reencarnación es puramente injusto porque conlleva ímplicitas las fortunas y desgracias vitales de cada persona. "Yo he oido decir que los judíos a los que gasearon los Nazis se lo merecían porque algo habrían hecho en otra vida", ejemplificaba. Además, Carballal defiende que “aunque existiese, no existe” porque es un hecho que nadie tiene conciencia de haber existido previamente y, por lo tanto, "cada ser humano es una individualidad única e irrepetible", explica el investigador. "Igual que no tenemos conciencia de haber existido antes, no la vamos a tener después", termina de aclarar.

Por otro lado, los colaboradores contrargumentan con testimonios a priori científicos. Miguel Pedreiro asegura que la reencarnación "es una opción que no descarta para nada" y además, ponen sobre la mesa las investigaciones de Ian Stevenson, un bioquímico, doctor en medicina y profesor universitario de psiquiatría canadiense que investigó casos de niños que probarían la existencia de la reencarnación. "Hay casos absolutamente espectaculares de niños que han sido capaces de describir su vida anterior, su nombre apellidos, el pueblo en el que nacieron, cómo vivieron, el modo en el que murieron e incluso saber datos que en ese momento los vivos no podían saber", explica Pedreiro.

Tras esta contraposición de argumentos encontrados, se concluye que, en cualquier caso, parece que habrá que esperar para hallar la respuesta a esta gran pregunta de la humanidad, repetida en diversas culturas, religiones e incluso doctrinas filosóficas.