Rajoy y su opinión sobre el caso Negreira: "Es algo de broma, disparatado"

Mariano Rajoy señala que sí conocía al ex número dos de los árbitros, José María Enríquez Negreira, pero no estaba al tanto de todo lo que ha salido a la luz en los últimos meses: "Sabía que había existencia de un tal señor Negreira, pero de lo otro no estaba informado".

"Me parece algo absolutamente disparatado. No quiero culpar a nadie porque una de mis obligaciones es ser prudente. Pero es algo de broma, disparatado. Ya está actuando la Fiscalía y el juez ya ha citado a declarar unas cuantas personas que darán unas respuestas razonables para que nos quedemos tranquilos", opina.

Y finaliza con una reflexión: "Si no judicializamos el fútbol ni la política entonces el número de personas que son impunes y pueden hacer lo que quieran, va a aumentar por doquier".