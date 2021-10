Nadia Calviño deja claro que en la negociación de la reforma laboral "los personalismos están de más"

La reforma laboral ha enfrentado a Yolanda Díaz y a Nadia Calviño, La polémica dentro del Gobierno de coalición surgió después de que Unidas Podemos denunciase la injerencia de la vicepresidenta primera en la negociación de una reforma que está liderando el Ministerio de Trabajo. Calviño aclaró hace unos días que no había debate sobre la sustancia sino sobre la metodología.

Un planteamiento que rechazó Yolanda Díaz poco después afirmando lo contrario: "Estamos debatiendo en el seno del Gobierno y todavía no hemos alcanzado un acuerdo, pero me gustaría señalarles que el debate que existe en el seno del Gobierno no es sobre metodología".

En la entrevista en La Brújula, Nadia Calviño ha lanzado un mensaje claro sobre la reforma laboral. "El de la reforma laboral es un tema fundamental. Importantísimo para las familias de nuestro país y los jóvenes. No caben personalismos. Tenemos un proceso y un método. En este tipo de cuestiones tan importantes los personalismos están de más", ha recalcado, desmarcándose así de ese enfrentamiento con la vicepresidenta segunda.

Habrá reunión con Sánchez para unificar criterios

Díaz argumentó que ha pedido al Gobierno reabrir un debate para delimitar el contenido de la reforma laboral, que pensaba que "estaba cerrado", porque los socios PSOE y Unidas Podemos ya habían abordado estas cuestiones en dos ocasiones antes de remitir la propuesta a la Comisión Europea, dentro del plan de reformas para obtener los fondos europeos de recuperación.

Pedro Sánchez, ha tomado el control y se reunirá el próximo martes 2 de noviembre con las vicepresidentas Yolanda Díaz (Unidas Podemos) y Nadia Calviño (PSOE) para reconducir la crisis y unificar la posición del Ejecutivo