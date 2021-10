Nadia Calviño, sobre la reforma laboral: "Tenemos que asegurarnos de que todo está bien encarrilado"

La entrevista con la vicepresidenta primera del Gobierno en La Brújula empieza directamente con el tema de la reforma laboral. Y no con una pregunta explícita, al salir el nombre de Yolanda Díaz, Calviño directamente ha aludido al asunto: "El de la reforma laboral es un tema fundamental. Importantísimo para las familias de nuestro país y los jóvenes. No caben personalismos. Tenemos un proceso y un método. En este tipo de cuestiones tan importantes los personalismos están de más". Además se muestra confiada en sacar la reforma adelante a final de año: "Vamos a reestablecer los consensos que se rompieron y tener la mejor reforma laboral posible a final de año"

"No me planteo que los agentes sociales no estén en la reforma laboral"

"Las reformas que son eficaces y duran en el tiempo son las que cuentan con el mayor consenso posible. Hace falta coordinar la acción en el Gobierno y que tenemos una voz única y que encontramos ese consenso social. Es totalmente normal que tengamos reuniones de coordinación y más en la fase decisiva de la negociación. No me planteo que los agentes sociales no estén en el acuerdo. La hoja de ruta está acordada con los agentes sociales", asegura la vicepresidenta.

Considera Calviño que es el momento de dar el impulso a la reforma laboral para aprovechar la situación de crecimiento que atraviesa el país: "Ahora está empezando una fase expansiva lo que tenemos que asegurarnos es de aprovecharla al máximo para crear empleo de calidad y crear un marco que favorezca eso. Hacer del contrato indefinido el normal, reducir la temporalidad, un nuevo mecanismo de flexibilidad inspirado en los ERTES y ahora con los agentes sociales veremos el paquete de medidas que este país necesita".

"No va a haber cortes en el suministro de energía"

Respecto a la inflación del 5 por ciento, que sigue castigando a los españoles siendo la más alta en los últimos 29 años, la política lo achaca al precio de la electricidad: "Responde a los precios de la energía, tiene unos precios sin precedentes. La oferta se ha quedado por detrás de la demanda. Los organismos señalan que es una situación transitoria y no estructural. No va a haber cortes en el suministro, evidentemente. Hay que acelerar la penetración de las energías renovables". Para llevar a cabo esa transición asegura Calviño que el Gobierno tiene un plan trazado en el que se ha interpuesto esta subida del precio de la energía.

Los buenos datos de empleo

Hoy hemos conocido que por primera vez desde 2008, España tiene una población ocupada mayor a los 20 millones: "Hay un enorme dinamismo del empleo. Se está adelantando a la recuperación del PIB algo que no se ha visto en crisis anteriores. Es importantísimo que se recupere el empleo. La evolución de la recaudación fiscal también es más positiva de lo que se esperaba. Por tanto, las bases de los presupuestos son sólidas". Unos datos que define como "muy positivos" porque el "desempleo es el principal problema macroeconómico". Destaca que el desempleo juvenil ha bajado seis puntos. Pero sí muestra su preocupación por el precio de la energía y que puedan incidir y frenar estos nuevos datos.

Optimista no, realista

Destaca Juan Ramón Lucas el optimismo de la vicepresidenta durante la entrevista. Ella prefiere definirlo como realismo: "Yo no soy optimista, soy tremendamente realista. Tengo mucha confianza en la capacidad de España. Y se refuerza viendo las buenas decisiones que hemos tomado desde marzo. Vamos a desplegar un plan de inversiones sin precedentes para tener un crecimiento fuerte y justo en el futuro"