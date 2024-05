El uso de la Inteligencia Artificial para salvar vidas

LEER MÁS Encuentros Directivos OBS Business School

La Inteligencia Artificial ya forma parte de casi todos los ámbitos de nuestra vida como, por ejemplo, la salud. Y es que cada vez son más quienes hacen buen uso de las tecnologías para salvar vidas. Es el caso de AcceXible, una aplicación que utiliza la IA para detectar de forma precoz enfermedades relacionadas con la salud mental y con el deterioro cognitivo a través de un simple análisis del habla.

De todo ello han hablado Carla Zaldua, CEO y Cofundadora de AcceXible, y la decana de OBS Business School, la Dra. Casilda Güell, en el quinto Encuentro Directivo de OBS Business School 2024.

Las nuevas tecnologías están en auge en el mundo de la salud y, aplicadas de forma correcta, salvan vidas. El riesgo está en traspasar la delgada línea de lo que se considera éticamente correcto si no se establece una buena regulación. Este es, según Carla Zaldua, CEO y cofundadora de AcceXible, uno de los retos del futuro en este campo: "Está todo el boom de OpenAI, ChatGPT de Inteligencia Artificial generativa, esto en temas de salud tiene esa parte ética, a ver de dónde sale el dato, que sea explicable, hay mucho trabajo que hacer. Otra cosa que es un boom, es transformar el audio a texto y ahora hay productos que te pueden leer el pensamiento y traducirlo en palabras. Me parece increíble pero también muy peligroso, yo no quiero que nadie acceda a mi pensamiento".

Zaldua también ha querido lanzar un consejo a los futuros creadores de aplicaciones tecnológica: tener tesón es la clave del éxito.