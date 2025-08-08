Qué supone el plan de ocupación de Gaza aprobado por Israel: "El golpe definitivo a un orden creado de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial"

El plan de ocupación de Gaza aprobado por Israel supone, para Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales y experto de La Brújula, un punto de inflexión no solo en Oriente Próximo, sino en el sistema global.

"Bueno, yo creo que es el golpe definitivo a un orden internacional creado a partir de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial", advirtió, señalando que la Declaración Universal de Derechos Humanos, las Convenciones de Ginebra y la Convención contra el Genocidio quedan ahora "cuestionadas frontalmente".

A su juicio, esta nueva etapa se caracteriza por la "ley del más fuerte", con democracias cada vez más divididas y autocracias "más coordinadas y más fuertes".

La solución de los dos Estados, en vía muerta

Preguntado por el impacto sobre la solución de los dos Estados, Rodríguez recordó que durante décadas fue el consenso incluso en Estados Unidos.

"En el caso de Palestina eso significaba Gaza, Cisjordania, un corredor de conexión y capital en Jerusalén Este", explicó. Sin embargo, alertó de que estos elementos "cada vez son más imposibles de juntar" y de que la destrucción en Gaza, que afecta al 70% de las construcciones, es comparable a la de Berlín al final de la Segunda Guerra Mundial.

A ello se suma la catástrofe humanitaria y el aumento de colonos en Cisjordania, lo que, "con el beneplácito de Estados Unidos", hace que la solución de los dos Estados sea "inviable".

Planes de reubicación "siniestramente" familiares

En cuanto al futuro de los más de dos millones de palestinos que permanecen en Gaza, Rodríguez rechazó propuestas de reubicación que han circulado en las últimas horas.

"Me parecen todas tan siniestras. A mí me recuerda a los planes de los nazis para trasladar a los judíos a Madagascar", afirmó, en alusión a un informe filtrado en el que se menciona su traslado a terceros países, incluso Somalia.

En su opinión, Netanyahu no plantea que Gaza sea administrada por la Autoridad Palestina, mientras que los países árabes "no quieren saber nada" si no forma parte de un alto el fuego y de una solución política.