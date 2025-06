Tertulia: Dimisión número dos del PSOE en Navarra, Caso Ábalos y fin de ciclo

La última tertulia de La Brújula abordó una de las jornadas políticas más convulsas de los últimos tiempos, marcada por la tensión en el Congreso, la crisis interna en el PSOE y nuevas revelaciones sobre casos de corrupción que salpican a figuras clave del partido. El análisis de los tertulianos puso el foco en la reacción de Pedro Sánchez, la dimisión en Navarra y el impacto de los escándalos en la estabilidad del Gobierno.

En un ambiente de creciente incertidumbre política, los colaboradores de La Brújula analizaron los acontecimientos más recientes que han sacudido el panorama nacional. Desde la actitud inédita de Pedro Sánchez en la sesión de control hasta la dimisión del número dos del PSOE en Navarra, pasando por las maniobras de figuras como Santos Cerdán y José Luis Ábalos, la tertulia ofreció un repaso exhaustivo a la actualidad y sus implicaciones para el futuro inmediato del Ejecutivo.

Pedro Sánchez, acorralado en el Congreso

La tertulia comenzó destacando la imagen de un Pedro Sánchez visiblemente afectado durante la sesión de control, con gestos de nerviosismo y una respuesta colérica a Gabriel Rufián, algo inédito hasta la fecha. "Nunca se había visto a Pedro Sánchez así. De esta guisa, afectado físicamente, pulso y esta vez no hacía falta maquillaje. Está más delgado. Le temblaba la mano con los papeles". La reacción del presidente ante la insinuación de Rufián sobre su posible implicación en el caso de corrupción marcó un punto de inflexión en la jornada parlamentaria.

Dimisión en Navarra y el caso Santos Cerdán

Uno de los temas centrales fue la dimisión de Ramón Torres, número dos de María Chivite en el PSOE navarro, tras conocerse la vinculación de su pareja con una empresa adjudicataria de contratos públicos y relacionada con Santos Cerdán. "Mi pareja ha estado trabajando en esa empresa desde 2021 a 2024. Una información que la Presidenta no conocía. No es indicio de nada. Pero hago esto como un ejercicio de honestidad. No quiero perjudicar ni a mi partido ni al Gobierno de Navarra". Los tertulianos subrayaron la gravedad de que Cerdán, secretario de Organización del PSOE, tuviera el 45% de las acciones de la empresa investigada, calificándolo de "bumerán de la corrupción".

El caso Ábalos y la memoria digital incautada

La tertulia también abordó el episodio protagonizado por José Luis Ábalos y la incautación de una memoria digital que intentó ocultar durante un registro policial. Según la información adelantada por La Razón, el dispositivo contenía mensajes con dirigentes socialistas, incluido el propio Pedro Sánchez. Este hecho, junto a la lealtad mostrada por la acompañante de Ábalos, fue interpretado como un síntoma de la profundidad de la crisis y la desconfianza interna en el partido.

Un ambiente de fin de ciclo y desconfianza

Los colaboradores coincidieron en que el ambiente en el Congreso y en el seno del PSOE es de "fin de ciclo", con la certeza de que "no conocemos ni el 10% de todo este caso, de una hondura abisal de corrupción, de consecuencias". Se destacó la dificultad del Gobierno para controlar la narrativa y la sensación de soledad de Pedro Sánchez, que ahora asume personalmente las negociaciones con los socios parlamentarios ante la caída de figuras clave como Santos Cerdán.

Estrategias de defensa y pactos internos

La tertulia analizó las diferentes estrategias de defensa adoptadas por los implicados, desde la búsqueda de acuerdos con la justicia por parte de Ábalos y Koldo, hasta la elección de abogados con perfil antisistema por parte de Santos Cerdán. Se subrayó la importancia de la Secretaría de Organización del PSOE y el Ministerio de Transportes como epicentros de la trama, así como la premeditación y planificación de las operaciones investigadas desde años antes de la llegada al poder.