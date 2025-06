Tertulia: Crisis del PSOE, Santos Cerdán y el papel de las consultoras

En una noche marcada por la actualidad política y social, la Tertulia de "La Brújula" puso el foco en tres grandes temas: la controversia por la restauración de la Macarena y su impacto en la sociedad sevillana, la tensión interna en el Partido Socialista tras el veto a Susana Díaz en la Universidad Pablo de Olavide y la carta de antiguos altos cargos, y el debate sobre la relación entre consultoras, partidos y recursos públicos.

El programa contó con la intervención de expertos y analistas que aportaron contexto y reflexión sobre cada asunto.

Polémica por la restauración de la Macarena

La restauración de la Virgen de la Esperanza Macarena fue uno de los temas centrales. Se abordó la indignación de los fieles y la comunidad sevillana tras una intervención considerada "negligente", que alteró la expresión de la imagen. El profesor Manuel Jesús Roldán contextualizó la importancia artística y devocional de la Macarena, destacando que "estamos hablando de una obra de arte del barroco, de la segunda mitad del siglo XVII, de un taller importante que es el taller de Roldán".

Los tertulianos subrayaron la falta de transparencia en el proceso, la rápida ejecución de la restauración y la repercusión social y mediática del caso, que ha provocado incluso dimisiones en la hermandad.

Crisis interna y debate ideológico en el PSOE

Otro asunto destacado fue la crisis interna en el PSOE, ejemplificada por el veto a Susana Díaz en la Universidad Pablo de Olavide y la carta firmada por antiguos altos cargos del partido. Se debatió sobre el giro ideológico del PSOE bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, la radicalización de la militancia y la dificultad de retorno a la socialdemocracia clásica.

Los analistas señalaron que "el Partido Socialista estaba situado siempre en el 4,5, que es centro izquierda. Ahora lo sitúan en el dos", y se planteó la incertidumbre sobre el futuro del partido y de su actual líder.

Consultoras, favores y recursos públicos

La tertulia dedicó un bloque a la relación entre consultoras, partidos políticos y el uso de recursos públicos. Se analizó el caso de Santos Cerdán y las supuestas ofertas a José Luis Ábalos para comprar su silencio, así como el papel de las consultoras vinculadas a figuras políticas.

Los tertulianos incidieron en la necesidad de mayor transparencia y control sobre la "coyunda público-privada", y se recordó que "hay un cierto problema en el sistema, que es el poder que tienen los políticos para mandar en espacios donde en principio no deberían mandarse o para hacer cosas que en principio no deberían hacer, sobre todo no con dinero público".