Rafa Latorre, sobre Aldama: "Ha confesado que pertenece a una organización criminal y que el jefe es Pedro Sánchez"

Víctor de Aldama ha confesado que pertenece a una organización criminal. A una banda criminal, como él mismo ha dicho. Pero dice que no es el jefe. Que el jefe es Pedro Sánchez.

Hoy era un día muy importante en el Supremo. Estaba prevista la declaración de la triada de acusados en el juicio de las mascarillas. El primero en hacerlo ha sido Víctor de Aldama y ha arrojado una sucesión de bombas. No ha hablado solo de mordidas a cambio de material sanitario.

Ha hablado de financiación ilegal del PSOE, del trasiego del dinero en efectivo, de cómo se ganó el favor del ministro, de las prostitutas que le proporcionaba para relajarse después de una jornada de trabajo, de la íntima relación (nada anecdótica) de Pedro Sánchez con Koldo García, de peleas, amenazas, años de corrupción y ha señalado al número uno de la trama, que sería según su testimonio, Pedro Sánchez

Será difícil resumir la larga declaración de Víctor de Aldama en el juicio en el que está acusado de pertenencia a organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada. Pero lo vamos a intentar. En primer lugar la acusación más grave o la que más preocupa al PSOE. La financiación ilegal del partido.

Las declaraciones de Aldama que señalan al PSOE

La financiación del PSOE no es la causa que se juzga ahora en el Tribunal Supremo, pero sí es una cuestión que se investiga en una pieza secreta de la Audiencia Nacional. Pero los protagonistas de la trama de corrupción son los mismos en los dos casos.

Uno de ellos es Koldo García Eizaguirre. Víctor de Aldama describe una relación estrecha con el presidente del Gobierno, de confianza tal que no le llama presidente sino Pedro y lo trata con absoluta camaradería. No es por tanto una relacion anecdótica, como dijo Sánchez

Sería por tanto Sánchez, según Aldama quien le coloca como sombra de Ábalos. De hecho es Koldo y no Ábalos, quien le presenta a Sánchez en aquel acto de presentación de la candidatura de Pepu Hernández en la que se hacen una foto

Aldama también ha contado cómo comenzó a ganarse el favor de José Luis Ábalos.

Eso ocurre durante su primer viaje juntos a México. En un garito de Polanco donde la fiesta termina con unas prostitutas para Ábalos.

Los pagos a Ábalos van en aumento hasta que se convierte en un sueldo estable. Tenía a sueldo al ministro.

Esto va aparte de las mordidas por las adjudicaciones de obra pública a empresas que luego pagaban la mordida en efectivo

Aldama no sólo ha señalado a Pedro Sánchez sino también a su número dos en el Gobierno, que es la vicepresidenta María Jesús Montero.

Luego les contamos con la ayuda de Eva Llamazares lo que ha contado Koldo García, al que Víctor de Aldama sitúa como número 3 de la trama. El PSOE acusa a Aldama de "señalar sin pruebas" por situar a Sánchez como "el 1 de la organización criminal» y el partido volverá a pedir amparo al Supremo porque no van a permitir, dicen, que se les difame "impunemente". Hoy María Jesús Montero ha querido hablar de ello y lo ha hecho para desacreditar el testimonio de Aldama.

Mientras Aldama testificaba, Pedro Sánchez se enfrentaba a una sesión de control más en minoría que nunca y pretendía fingir normalidad ante los reproches del PNV para transmitir la idea de que pase lo que pase, él seguirá hasta 2027 como presidente, aunque no tenga mayoría parlamentaria para aprobar sus leyes, aunque los hombres fuertes de su mandato en el partido estén en el banquillo de los acusados, de que él mismo sea señalado como integrante de una banda criminal y de que sus socios más leales le cuestionen si tiene algún sentido seguir al frente del ejecutivo.

Las palabras de Morocho sobre la 'Kitchen'

Hoy tiene también una enorme relevancia un testimonio en el juicio de la Kitchen. Se trata de Manuel Morocho, el investigador de la UDEF que se encargo de la Gürtel y que asegura que la Kitchen fue una operacion policial sin autorizacion judicial.