Un nanosegundo en el metaverso: Corrupción, sátira y los heterodoxos

La última edición de "Un nanosegundo en el metaverso", la tertulia cultural de "La Brújula" en Onda Cero, reunió a Edu Galán, Juan Carlos Galindo, Pedro Narváez y Juanjo de la Iglesia para repasar la actualidad política y cultural con su habitual tono irónico y mordaz. El programa navegó entre la sátira de la corrupción política, la reivindicación de figuras heterodoxas del siglo XX y una selección de series y libros para sobrellevar el verano.

Corrupción, sátira y el surrealismo político español

El arranque del programa estuvo marcado por el humor ácido sobre la actualidad política y los escándalos de corrupción que salpican al PSOE. Los tertulianos ironizaron sobre los viajes en coche de Pedro Sánchez y su equipo, imaginando conversaciones absurdas y referencias a la cultura popular: "En esos interminables viajes estarían hablando de quién es mejor sinfonía, sí, claro, Mahler. Ponían en el casete música clásica y tal y cómo se iba a hacer un pis en la gasolinera, Pedro Sánchez decía: 'Saca el catálogo rápido, que viene la tetilla'".

No faltaron bromas sobre la dieta de Ábalos y la lealtad de su entorno, así como referencias a la "playlist de la corrupción" y la dificultad de la ficción para superar la realidad política española: "La realidad del mundo, de la política y de la sociedad ya en Torrente cinco me frustra tanto porque digo: no se me puede ocurrir nada más loco que los periódicos por la mañana".

"Heterodoxos": biografías incómodas y el valor de la discrepancia

En el bloque cultural, Juanjo de la Iglesia presentó el libro "Heterodoxos. Diez personajes incómodos de la España del siglo XX", coordinado por Emilia Landaluce. La obra reúne biografías de figuras tan dispares como Julián Besteiro, Demetrio Castellar o Federica Montseny, unidas por su inconformismo y su rechazo a acomodarse ante ningún régimen: "Lo que coinciden todos es no acomodarse ante nadie y no plegarse ante nadie. Precisamente lo que tienen en común es esa heterodoxia ante cualquier régimen, el no conformarse, de no dar nada por hecho".

La tertulia reivindicó el valor de acercarse a personajes opuestos desde la empatía y el respeto, en un momento de polarización social: "Lo que quería es que cada persona pudiera sentirse identificada con la persona de la que escribe... gente que está dispuesta a mirarse a sí mismo y mirar al otro con respeto".

Recomendaciones de series y cultura pop para el verano

El programa ofreció una selección de series para disfrutar en verano, desde la comedia negra "La muerte" en A3 Player hasta la británica "Slow Horses" en Apple TV, pasando por "Departamento Q" y el estreno de "Los sin Nombre" en Movistar. Los tertulianos destacaron el auge de la cultura de fondo, la proliferación de música funcional y la influencia de plataformas como Spotify en la uniformización del gusto musical.

Además, se recomendó el documental "John y Yoko Quantum", que recorre la época más convulsa de la pareja en Estados Unidos, y la biografía de Yoko Ono, reivindicando su papel en la contracultura: "No solo creo que no, que la culpa de todo no la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tienen los que culpan a Yoko Ono".