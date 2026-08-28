Marta García Aller adelanta cómo será la nueva temporada de La Brújula: "Mi objetivo es ayudar a los oyentes a entender cómo está cambiando el mundo"

Marta García Aller se prepara para asumir este lunes 31 de agosto las riendas de La Brújula, uno de los espacios históricos de Onda Cero, con más de 30 años de historia. La periodista ha visitado esta tarde el programa de La Sexta, Más Vale Tarde, presentado por Marina Valdés, para adelantar algunas de las novedades de la nueva temporada y explicar cómo afronta este nuevo reto profesional.

La Brújula continuará emitiéndose entre las 19:00 horas y las 23:30 horas. García Aller ha asegurado que el objetivo será mantener la esencia del programa, pero incorporando nuevas voces y contenidos para acercarse a los oyentes y ayudarles a comprender una actualidad cada vez más compleja.

Análisis, información y cercanía

"Lo tenemos todo listo para el regreso de La Brújula", ha afrimado la periodista, que ha señalado que el programa apostará por combinar análisis, información y cercanía para explicar qué está pasando en España y en el mundo.

Uno de los espacios que tendrá un papel destacado será La Brújula de la Economía, con el propósito de trasladar a los oyentes las claves de los cambios que están transformando la sociedad y la economía. "Mi objetivo es ayudar a los oyentes a entender cómo está cambiando el mundo", ha señalado García Aller.

Nuevas firmas y voces conocidas en el panorama radiofónico

La nueva temporada también incorporará nuevas firmas y colaboradores, entre ellos Pedro García Cuartango, Olga Viza y Nativel Preciado, que se sumarán al equipo del programa. García Aller ha destacado, además, el peso de la tradición de La Brújula, un espacio con una larga trayectoria en Onda Cero y por el que han pasado voces reconocidas del periodismo como Pilar Cernuda, que continuará como colaboradora en el programa.

La periodista afronta así una nueva etapa al frente de un programa que busca conservar esa identidad histórica al mismo tiempo que incorpora nuevos contenidos y formatos.

Incorporación de nuevas secciones

Entre las novedades de esta temporada estarán también las nuevas secciones dedicadas a ámbitos como la cultura, el arte, el cine o las redes sociales, además de contenidos relacionados con viajes y planes turísticos. La intención es ampliar los contenidos del programa más allá de la actualidad política y económica y ofrecer a los oyentes diferentes perspectivas para entender el mundo que les rodea.

Con estos cambios, La Brújula regresará este lunes con Marta García Aller al frente, en una temporada que pretende combinar la identidad histórica del programa con nuevas voces, secciones y formas de abordar la actualidad.