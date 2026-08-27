Marta García Aller explica cómo están siendo los preparativos de la nueva temporada de La Brújula: "Es como estar en un laboratorio buscando la dosis de innovación y tradición"

Marta García Aller ha pasado esta tarde por Una tarde más, el programa con el que Alicia Heras está amenizando las tardes de Onda Cero este verano, para hablar sobre su estreno al frente de La Brújula en la nueva temporada. El programa arrancará este lunes 31 de agosto y se emitirá de 19:00 a 23:30 horas.

La periodista ha trasladado su ilusión ante este nuevo reto, con el que retomará el análisis de la actualidad política y económica, aunque ha avanzado que, pese al tono serio del programa, "viene gente que no es del todo formal". García Aller también ha adelantado que en esta nueva etapa estarán presentes muchas voces reconocidas de La Brújula, junto a otras que, según ha asegurado, "van a sorprender".

Más de 30 años de historia de La Brújula

Asumir la dirección de un programa con más de 30 años de historia supone, reconoce, una importante responsabilidad. "Es como estar en un laboratorio buscando la dosis de innovación y tradición", ha explicado. La periodista ha destacado la fuerte identidad de La Brújula y ha reconocido que "cómo no vas a sentir responsabilidad" al ponerse al frente de un espacio con tanta trayectoria. Sin embargo, asegura que afronta el comienzo de la temporada con entusiasmo y con la sensación de que "nos lo vamos a pasar tan bien".

Cómo no vas a sentir responsabilidad

Entre los objetivos de esta nueva etapa está también mantener el vínculo con los oyentes y ofrecerles esa sensación de familiaridad que supone volver a escuchar voces conocidas. "No dejamos de estar hablándole al oído de la gente", ha señalado García Aller.

La periodista ha recordado además sus primeros pasos en Onda Cero, precisamente como colaboradora de La Brújula de la Economía. Una trayectoria en la que ha tenido la oportunidad de trabajar junto a algunos de los nombres que han dirigido el programa. "He tenido la enorme suerte de trabajar con Alsina, con David del Cura, con Juan Ramón Lucas y con Rafa Latorre", ha recordado.