Latorre, sobre Trump y Venezuela: "No hay ninguna señal que indique que transitará hacia la democracia, en lugar de en un estado títere"

Bueno, ya está. Ya vale. Se han acabado las navidades. Porque si llegan a continuar unos días vamos a tener que ingresar en un balneario para recuperarnos de los excesos. Hoy las calles presentan ese bello paisaje que es el de los padres agotados corriendo detrás de los niños y sus juguetes.

El discurrir errático, dubitativo, siempre al borde del accidente, de los primeros pedaleos en la bicicleta que los reyes le han traido a los niños… hay una invasión de bebés reborns en los parques con el valle inquietante de su mirada hiperrealista… hay niños que no quieren que empiece el cole, hay adultos que no quieren volver al trabajo y hay una operación salida en la que igual están metidos muchos de nuestros oyentes, así que vamos a actualizar la información de las carreteras para que sepan lo que se van a encontrar en su camino.

La actualidad de Venezuela y las palabras de Trump y Sánchez

En algo han mejorado los venezolanos ya después de que les fuera extirpado Nicolás Maduro. Antes no había ni una posibilidad remota de que democratizara. Hoy hay al menos hay una posibilidad pero es remota. Porque por el momento no hay ninguna señal de que el país se encamine hacia una transición a un régimen de libertades. Delcy Rodríguez da sus primeros pasos después de que se constituyera una Asamblea Nacional netamente chavista y Donald Trump sigue hablando de sí mismo y no de los venezolanos.

Hoy se ha presentado el presidente de Estados Unidos ante su partido, ante los republicanos, no ufano como siempre, sino eufórico y ha presumido de una operación militar quirúrgica, la extirpación, sin detenerse en si Venezuela tiene un horizonte democrático o si Delcy Rodríguez se convertirá en una Lukashensko caribeña y Venezuela un atípico satélite de Estados Unidos.

Hay quien cree que esto es una locura porque no tiene parangón en la historia. Quiero decir, que cuando Roosevelt dijo “He may be a son-of-a-bitch, but he’s our son-of-a-bitch.” lo dijo del nicaragüense Somoza. Hasta ahora Estados Unidos no había como su son of a bich a dictador comunista. Pero quienes descartan que Delcy Rodríguez sea su 'daughter of a bitch', quizás lo hagan acudiendo a una interpretación histórica muy literal e ignorando que Donald Trump no se inscribe en la tradición política de Estados Unidos sino que es una cesura de la historia.

Hoy desde luego ante los suyos ha hablado de sí mismo, hasta el punto de que ha arrancado la campaña hacia la midterm, las elecciones de mitad de mandato con una advertencia a los republicanos, si no las gana y no mantiene el control de las cámaras, los demócratas le harán un impeachment. En cuanto a Venezuela…

Así que no hay ninguna señal que indique que Venezuela transitará hacia la democracia en lugar de convertirse en un estado títere. Por eso la oposición venezolana empieza a mostrar alguna inquietud. La principal, los presos políticos. Trump ni siquiera ha pedido un gesto a su tutelada Delcy Rodríguez que manejaba y maneja los instrumentos represivos del régimen. No solo no se ha liberado ninguno de los casi 1000 presos políticos que están siendo maltratados en las cárceles venezolanas, sino que la lista se ha engrosado con la detención de más de una decena de periodistas desde la captura de Maduro.

Hoy el partido de María Corina Machado Vente Venezuela ha pedido la liberación de los presos políticos mientras que Machado sigue tratando de ganarse a Trump con todo tipo de muestras de. generosidad, lo que ya indica cuál es su papel subsidiario por el momento en Venezuela. Hoy en la Fox ha dicho que estaría dispuesta a compartir su Nobel de la Paz conn Trump, porque en el Wall Street Journal contaban que el origen de la enemistad ha sido que la venezolana aceptara el galardón arrebatándoselo a Trump

Europa manifiesta su opinión sobre Venezuela y sobre la intención de Trump de hacerse con Groenlandia

La Unión Europea no reconoce la autoridad de Delcy Rodríguez como presidenta encargado. Cómo iba a hacerlo si Delcy Rodríguez tiene prohibida la entrada en el espacio Schengen. Porque es una criminal sobre la que pensan sanciones internacioanles. Lo que ocurre es que a quién reconozca o no la Unión Europea es algo que importa bien poco, porque su voz suena como un hilillo diplomático apenas perceptible. De hecho la principal preocupación y la principal ocupación de la Unión Europea es Groenlandia y no Venezuela.

La Unión Europea se preocupa por la soberanía de uno de sus países que además es miembro de la OTAN. Groenlandia es territorio soberano de Dinamarca y desde el comienzo de su segundo mandato Donald Trump ha mostrado su intención de conquistarlo. De forma explícita. Que después de la operación en Venezuela, Stephen Miller, uno de los principales asesores del presidente Donald Trump, afirmara esta madrugada que Groenlandia pertenece legítimamente a Estados Unidos y que el gobierno de Trump podría apoderarse del territorio semiautónomo danés si quisiera es algo que ha hecho sonar las alertas. La Unión Europea ha reaccionado para defender la soberanía de Dinamarca.

Aprovechando la reunión de la Coalición de voluntarios de Ucrania en París, el presidente Emmanuel Macron, el premier británico, Keir Starmer, el canciller Friedrich Merz, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el presidente el Gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro polaco Donald Tusk hicieron público un comunicado conjunto con la primera ministra danesa Mette Frederiksen.

Desde luego Frederiksen se lo ha tomado en serio y ha respondido enérgica. La primera ministra danesa advierte de que un ataque estadounidense a Groenlandia, territorio danés, provocaría el fin de la OTAN

Claro que la gran pregunta es qué puede hacer la Unión Europea a un ataque a la soberanía de uno de sus países miembros.

Este comunicado se ha publicado en la reunión de la Coalición de voluntarios de Ucrania en París…