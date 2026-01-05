David Saucedo, experto en narcotráfico: "Lo que tenemos en Venezuela es un 'madurismo' sin Maduro"

El pasado 3 de enero, Estados Unidos lanzó una operación militar en Venezuela en la que capturó a Nicolás Maduro, mandatario venezolano, y a su mujer, Cilia Flores, acusados de presuntos delitos de narcoterrorismo. Ambos han comparecido este lunes ante un tribunal federal en Nueva York, donde se han declarado inocentes de todos los cargos.

"La detención de Nicolás Maduro se creía que iba a generar un efecto dominó e iba a provocar la fractura completa de la dictadura", ha asegurado en declaraciones a La BrújulaDavid Saucedo, experto en seguridad pública y narcotráfico en Iberoamérica. "Sin embargo, el propio Donald Trump en la conferencia de prensa que dio el sábado, descalificó la posibilidad de que María Corina Machado o Edmundo González asumieran el poder en Venezuela, lo que da pie a suponer que Washington está negociando directamente con Delcy Rodríguez y las cabezas visibles del Gobierno de Venezuela. Le está dando oxígeno a la estructura de la dictadura", sentencia respecto a las verdaderas intenciones del presidente estadounidense.

Según ha declarado, Estados Unidos busca preservar intereses comerciales y energéticos, en especial en materia de petróleo y gas natural. "El presidente Trump fue muy claro en la conferencia en la que advirtió que quiere elevar la producción de petróleo mediante la inyección de inversiones multimillonarias de empresas petroleras", añade. Por tanto, insiste, "lo que tenemos en Venezuela es un 'madurismo' sin Maduro".

Otros países

Tras el ataque estadounidense a Venezuela, hay una gran incertidumbre sobre el futuro de países como México y Colombia, que "tienen una situación análoga" a la del país venezolano. Para Saucedo, "la amenaza difícilmente podría materializarse en México debido a que Donald Trump ha aplicado de manera exitosa una serie de chantajes en materia de imposición de aranceles a productos mexicanos". De esta manera, asegura, el país que lidera Claudia Sheinbaum queda "atado comercialmente a Estados Unidos". En cambio, la situación para Colombia es distinta, pues "tiene una comunidad que no depende tanto de las amenazas arancelarias".