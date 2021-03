La tertulia: ¿Está preparando Pablo Iglesias su retirada de la política?

Según la encuesta de Atresmedia, el PP y Vox obtendrían mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid sin necesidad de pactar con Ciudadanos. En el asunto Bárcenas, sube la temperatura por la supuesta financiación ilegal. Mañana turno de Mariano Rajoy y de José María Aznar. Además el Parlamento Europeo pide a la Comisión Europea que investigue si la Ley Celáa vulnera los principios de la pluralidad educativa. Son los temas sobre los que gira el debate con Pilar Cernuda, Antonio Casado, José Antonio Vera y Chapu Apaolaza.

El Partido Socialista de Madrid ha presentado uno de sus revulsivos para tratar de recuperar la Puerta del Sol. Se trata de Hana Jalloul, hasta ahora secretaria de Estado de Migraciones, que esta misma mañana ha reconocido en laSexta que “ha sido Pedro Sánchez quien me ha llamado” para comunicarle que había sido la elegida para acompañara como número dos a Ángel Gabilondo. "Yo no veo esa connotación de que la mandan porque su padre es libanés etc. Yo creo que es una candidata muy cualificada", sentencia Pilar Cernuda.

Antonio Casado se pronuncia sobre la figura de Pablo Iglesias y si esta preparando su retirada de la política: "Se ha dado cuenta de que es un cero a la izquierda. En el ranking de ministros ocupa la última posición. Había creado muchos recelos dentro de sus propias filas... Pero de las batallas de verdad en el BOE no ha aparecido nada de eso.

Y entrevistamos a la eurodiputada del PP, Pilar del Castillo sobre la petición de investigación a la Ley Celáa: "El derecho de los padres a elegir la educación y el de los centros a ofrecer las enseñanzas que consideren oportunas hasta ahora no había habido una decisión tan efusiva."