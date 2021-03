Encuestas elecciones Madrid: Ayuso y Pablo Iglesias suben, según los últimos sondeos

Semanas de mucha tensión en Madrid tras conocerse los primeros sondeos electorales de cara al 4M. Hasta ahora, ninguno parecía tener validez, ya que los candidatos no estaban todos elegidos, no obstante, que Edmundo Bal, diputado en el Congreso, pase a ocupar el puesto de Ignacio Aguado como líder de Ciudadanos comienza a despejar incógnitas y a mostrar los posibles efectos y resultados que se prevén para los comicios autonómicos de la capital.

Las encuestas no consiguen datos unánimes sobre por ejemplo, si la formación de Arrimadas entrará o no en la Asamblea, si el PSOE se mantendrá en sus 38 escaños o no o si Más Madrid seguirá siendo superando a Unidas Podemos. No obstante, si hay dos datos que sí están claros son que Díaz Ayuso (PP) e Iglesias (UP) serán los triunfadores de la jornada electoral, aunque cada uno por ciertos factores.

Ayuso duplica sus escaños

Todavía no está claro si la líder del PP, Díaz Ayuso, alcanzará la mayoría absoluta en solitario, junto a Vox o también con Ciudadanos, sin embargo, la probabilidad de que vuelva a ocupar el puesto de presidenta de la Comunidad de Madrid son muy elevadas, teniendo en cuenta que todas las encuestas auguran que conseguirá duplicar los escaños que consiguió en 2019 y pasando de 30 a entre 50-60 y con una intención de voto que roza el 40 %.

La incógnita es saber si Ayuso podrá alcanzar los preciados 69 escaños que suponen la mayoría absoluta en solitario, teniendo en cuenta que la líder autonómica ya hizo hincapié en su deseo de gobernar sin más partidos en el Ejecutivo. Aun así, uno de los principales escollos es saber cuál será el papel de Vox y Ciudadanos en el caso que necesitara su apoyo. Por lo que respecta a la formación de Monasterio, aclararon que no exigirán entrar en el Gobierno, pero también dudan de las decisiones del partido liberal.

El partido de ultraderecha no parece que vaya a sufrir grandes cambios en estas elecciones, ya que partían de 12 escaños y actualmente se mueven en un abanico de 11-17, con una intención de voto del 11%.

Iglesias 'salva' a Podemos

Al igual que ocurría con Ciudadanos, Unidas Podemos corría el riesgo de no superar el límite del 5% de votos que se exigen para no quedarse fuera de la Asamblea. No obstante, la decisión de Pablo Iglesias, actual vicepresidente del Gobierno, de dejar su cargo y presentarse como candidato en Madrid ha movilizado a un importante sector del electorado de izquierdas y lejos ha quedado la preocupación de no alcanzar el 5%. Así, también duplicaría sus escaños, pasando de 7 a 12-15 y con una intención de voto del 10%.

Y es aquí donde surge otra de las incógnitas de cara al 4M, es decir, si es posible que la formación de Iglesias sorpasse a Más Madrid. Ambas se encuentran en un abanico de escaños muy similar y el partido de Mónica García se halla entre los 13-16, viniendo de 20. El todavía líder de UP en el Congreso ha conseguido, según las encuestas, llevarse a un sector de votantes tanto de MM como del PSOE.

Iglesias ya intentó aglutinar a su formación con MM y la respuesta de su candidata fue negativa. No obstante, los datos muestran como esta coalición sería más perjudicial que beneficiosa para la izquierda: 27 escaños frente a los 30 que pueden conseguir en solitario, debido a las diferencias sociológicas de sus votantes.

El PSOE busca conservar sus escaños

En este bloque de la izquierda, el actual partido principal de la oposición y ganador de los comicios de 2019 fue el PSOE. Para el 4M, la tendencia muestra que podrían conservar sus 38 escaños, pero también perder hasta 8 por el 'efecto Iglesias'.

Gabilondo ha escogido como número 2 a Hana Jalloul, actual secretaria de Estado de Migraciones, que rueda de prensa agradeció la confianza en un discurso con clave feminista en la que felicitó el nombramiento de la nueva vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz.

El PSOE ha manifestado su voluntad de excluir a Pablo Iglesias de un hipotético futuro Gobierno autonómico, y buscando el entendimiento entre MM y Ciudadanos.

Ciudadanos intenta no desaparecer

Por lo que respecta a este último, su candidato Edmundo Bal, también afirmó que Ayuso les necesitaría porque no alcanzarán los 69 escaños, por lo que no cierra la puerta a volver a apoyar al PP. El triunfo de Ciudadanos pasará, principalmente, con no desaparecer, porque ya son varias las encuestas que no están seguros de si esta formación superará el límite del 5% de votos.

Las últimas encuestas no se ponen de acuerdo sobre el futuro de Ciudadanos, ya que en todas se encuentra rondando ese preciado 5%, ya sea por encima o por debajo. Solo superándolo podrían optar a esos 7 escaños, aunque viniendo de los 26 de 2019.

Así, la estrategia ha consistido en utilizar a uno de los rostros más vistos de la formación liberal, como es Edmundo Bal, para que ocupe el puesto de Ignacio Aguado e intente movilizar a ese electorado de centro que le permita no desaparecer.