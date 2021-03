El Norte de Lucas: "El toque de Bruselas por los turistas fue al Gobierno Central, no a Ayuso"

Se enreda lo de la paradoja de fronteras, eso de que no podamos viajar y aquí los extranjeros se paseen con absoluta naturalidad. La izquierda parlamentaria lo ha convertido en arma arrojadiza, "no se sabe muy bien contra quién, o bueno, quizás sí", reflexiona Lucas. Errejón y Baldoví han expresado su escándalo por la paradoja. Este último afirma: "Que Madrid se convierta en la ciudad de borrachera de media Europa me parece poco edificante". Deja caer Baldoví el nombre de Madrid, "por ahí quizá vayan los tiros", añade el Director de la Brújula. En la misma línea que Baldoví se ha expresado Echenique. "Para algunos esto puede ser no una preocupación sino un dardo hacia Ayuso". Como el de Irene Montero, "Madrid no es una Comunidad segura para las mujeres", palabras de la ministra de Igualdad. Se agita un debate de difícil solución. El toque de Bruselas fue al Gobierno Central y ahí no está Ayuso ni el Partido Popular.

¿Vacunarse el Gobierno?

"Aquí tiene mi brazo", es la oferta del Gobierno para tranquilizar sobre AstraZeneca, en voz de la portavoz María Jesús Montero. En el resto del continente, Alemania ha cerrado fronteras y habla de una nueva pandemia por las características de la cepa británica.

"Fueron a por lana y salieron trasquilados"

En otros asuntos, Álvarez Cascos niega cualquier vinculación con Bárcenas: "Jamás existió conocimiento de esa contabilidad, ni antes, ni durante ni después". Mientras que Pablo Casado lanza un mensaje al Psoe por las fallidas mociones de censura: "Al final ha sido un boomerang, nos han lanzado una pieza para atacarnos y les ha rebotado. Han ido a por lana y han salido trasquilados".