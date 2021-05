El sector del Plátano de Canarias reclama protección ante la Ley de la Cadena Alimentaria

La Ley de la Cadena Alimentaria es, para la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (ASPROCAN), de máxima preocupación en estos momentos, pues, según la organización canaria, se podría perder el 30% de la producción anual si no se garantizan las mismas condiciones que para la banana importada.

“Mientras no haya igualdad de condiciones sociales, medioambientales y de seguridad alimentaria para la producción de banana importada igual que para el plátano, el sector debe disponer de seguridad jurídica para poder competir con todas las garantías y evitar la destrucción del 30% de la producción anual”, han denunciado desde ASPROCAN. Y es que a esta asociación de productores no le vale la Ley de la Cadena Alimentaria, cuyo objetivo es establecer un precio mínimo de venta que cubra los gastos de producción, lo que les deja por encima del precio de venta de la banana que se importa de Latinoamérica.

Sergio Cáceres, gerente de ASPROCAN ha insistido en que “ahora mismo, la aplicación práctica de la Ley genera unas pérdidas de volúmenes muy elevados, insostenibles económicamente, y que generarían un perjuicio mayor de lo que pretende”. “Todos coincidimos en que deseamos y necesitamos una renta digna, ya no solamente cubrir los gastos de producción. No hay peor ingreso que no tener ingresos. Tenemos que encontrar una solución entre todos”, ha remarcado.

En su encuentro del pasado viernes con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, los productores mostraron su preocupación. Tanto ASPROCAN como el ministro Planas han coincidido en la amenaza que supone la importación de banana de terceros países, por lo que el titular de Agricultura se ha comprometido a buscar una solución que proteja al Plátano de Canarias. En este sentido, desde la citada asociación han solicitado que el Plátano de Canarias quede exento de determinados artículos que quitarían a los productores la libertad de negociar el precio de venta de su fruta, pues estos ponen en riesgo su capacidad competitiva en el mercado.

Canarias, la principal zona de producción de plátano de Europa

La producción de plátano y banana en las Islas Canarias es, con un 70% del total de la Unión Europea, la principal zona de cultivo de estos productos en Europa con más de 8.996 hectáreas y una producción anual media de 420.000 toneladas. Diariamente, desde Canarias se exporta a la península un millón de kilos de plátanos.

Asimismo, el del Plátano de Canarias se consolida como primer sector exportador de las islas y aporta, además, unos ingresos directos de 430 millones de euros. Cabe destacar también que el plátano español es, según ASPROCAN, el único en el mundo con reconocimiento europeo de calidad diferenciada IGP (Indicación Geográfica Protegida).

Un sector que genera 15.000 puestos de trabajo.

Tal es la importancia de la industria del Plátano de Canarias que, según los datos ofrecidos por ASPROCAN, genera cerca de 15.000 puestos de trabajo, de los cuales entre 10.000 y 12.000 son empleos directos, el el 100% de ellos fijos a tiempo completo, y 4.500 puestos de trabajo indirectos.