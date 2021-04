El Norte de Lucas: "¿Qué ha preparado el Gobierno para cuando termine el estado de alarma? Nada"

"Otra vez los 800.000 puestos de trabajo", arranca el Norte Juan Ramón Lucas, los prometió Felipe González en 1982, Zapatero en 2011 y hoy lo ha hecho Pedro Sánchez sobre el plan que aprueba mañana el Consejo de Ministros. "Es una buena baza electoral, pensando en los comicios del 4 de mayo en Madrid en los que Sánchez ha decidido entrar en duelo directo con Ayuso", reflexiona Lucas y añade que es algo que deja "con el culo al aire" a Gabilondo. El problema es sí entras en conflicto con su candidato. Hace unos días Gabilondo aseguró que no subirá impuesto en los próximos dos años. Hoy la ministra María Jesús Montero, ha ido en otra línea.

Tras el estado de alarma ¿Qué?

El día 9 de mayo se acaba el estado de alarma. A estas alturas, el Gobierno no tiene nada previsto para suplir el estado de alarma. "nada", sentencia Lucas. Los presidentes autonómicos saben que no hay alternativa ¿Qué nos sucederá sin estado de alarma y sin alternativa? La leyes en vigor no amparan toques de queda ni cierres perimetrales. Lo que ha dicho hoy la ministra Montero, "es la constatación de que no han preparado nada".

Asegura Montero que con la ley ordinaria tienen las comunidades vías para tomar decisiones. "Con esto de la misma sensación que con las vacunas, que no tienen muy claro por dónde ir", dice Lucas. Porque hoy la ministra Darias ha vuelto a no dar una respuesta clara sobre la segunda dosis de los que han recibido la primera dosis de AstraZeneca siendo menores de 60.

Lo bueno es que siguen llegando vacunas y hace pensar que pudiéramos tener al 70% de la población inmunizada a final de verano, además llega la vacuna de Janssen que siendo monodosis va a agilizar el proceso