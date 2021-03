El Norte de Lucas: "Podemos no debería fijarse en el dedo cuando forma parte de la luna que se señala"

El primer día de marzo nos trae el buen pálpito de que siguen descendiendo los parámetros de la Covid. Pero Fernando Simón aclara que todavía hay que aliviar mucho la presión en las Ucis. La mirada a lo público viene con el tufillo que dejan los casos de corrupción o los hechos de violencia que hemos visto el fin de semana en Cataluña. La alcaldesa Ada Colau ha condenado los hechos de violencia.

La portavoz de Podemos Isa Serra "rechazamos esos actos. La cuestión es que nosotros no vamos a aceptar a poner únicamente el foco en eso. Están cansados de vivir en un país en el que hay una crisis permanente", esto lo ha dicho un partido del Gobierno. Ellos están ahí para cambiarlo, están en el Gobierno. Todos hemos conocido a jóvenes desanimados y no les vemos romper escaparates para llevarse una bici. "No deberían fijarse en el dedo cuando forman parte de la luna que se señala".

El informe de los Fondos Europeos y el reparto del Gobierno

El informe sobre el reparto de los Fondos Europeos que no quiso hacer público el Gobierno, "les pone de vuelta y media", asegura Lucas. Esto ha provocado las críticas de oposición como Edmundo Val de Ciudadanos o el PP que ha pedido que se explique en el Congreso Carmen Calvo. "A ver qué explicaciones da el Gobierno si es que las da"

La bruma de la corrupción

Y en el capítulo de corrupciones hoy tres casos, Sarkozy, Josep María Bartomeu y Rodrigo Rato, "ya decía que el día venía con esa bruma de la inejemplaridad pública. Y termina con un adiós Juan Ramón Lucas, el de Quique San Francisco. "Hoy se hubiera tomado una cerveza con esta tremenda ironía", en referencia al último anuncio que grabó el actor en el que en una de sus frases decía "que prisa tenéis porque vaya ahí arriba".