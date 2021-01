El Norte de Lucas: "Es increíble, pero va a ser que sí"

La curva de contagios en nuestro país no deja de crecer y cada día se marca un máximo de nuevos casos por coronavirus. Muchas UCI están al borde del colapso y cada día mueren más de 400 fallecidos por el virus.

Juan Ramón Lucas no se lo puede creer y se muestra sorprendido por la inacción del Gobierno. El director de La Brújula ve muy difícil que se esté jugando con las vida de las personas pero "va a ser que sí".

"No me puedo creer que el gobierno ni adopte medidas ni deje a las autonomías adoptar decisiones de más restricción frente a la covid solo por intereses electorales. No es posible tanta miseria política...", opina.

Illa lidera las encuestas en Cataluña

Por otro lado, Juan Ramón Lucas da su visión sobre los resultados del Barómetro del CIS que dan la victoria a Salvador Illa en las próximas elecciones del 14F en Cataluña. El ministro de Sanidad dejará de serlo la próxima semana cuando empiece la campaña electoral, según ha comunicado Miquel Iceta.