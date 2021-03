El Norte de Lucas: "El Gobierno está muy cómodo despejando a córner"

Miramos a final de mes. Semana Santa y puede que tengamos lío. Los expertos epidemiólogos advierten, si nos comportamos como en Navidad estamos destinados a una cuarta ola. "Me temo que el esfuerzo común brilla por su ausencia y el Gobierno se muestra cómodo despejando a córner"

Escuchar a Montero es constatar la ausencia de liderazgo y compromiso, dice Lucas. Los problemas, contagios o cierres se los comen las Autonomías. Es la decisión que tomó hace tiempo el Gobierno de Sánchez, así que me temo que no habrá una estrategia común. Desde la mano abierta que ha insinuado hoy Isabel Díaz Ayuso, hasta el no es no de Asturias. Habrá que estar con Revilla en su confianza en lo imposible: "A ver si alguna vez en la vida hacemos todos en España lo mismo"

La vivienda y el paro

Los grandes tenedores serán expropiados en Baleares por algo más del precio medio mensual fijado durante siete años para que esas viviendas sean destinadas a fines sociales. En el día que hemos conocido las cifras del paro. "Estamos en una situación con seis millones de personas en el limbo laboral", no está demás que recordemos todo esto cuando tengamos la tentación de pensar que la contención y la prudencia no van con nosotros. Los contagios condenan económicamente a miles de familia.

El ingreso mínimo vital está siendo un desastre. Apenas se dan por buenas cuatro de diez solicitudes y de esas lo llegan a percibir la mitad. Solo un 20% de los que lo solicitan. "La maldita burocracia conteniendo las ayudas en tiempos críticos".

Y hace una reflexión de los socios de Gobierno: No se ponen de acuerdo en la vivienda, en derechos de igualdad, en forma de estado, calidad democrática, reparto de ayudas pero hablan una vez a la semana en el Consejo de Minsistros y dicen "la fluidez y la comunicación es la nota dominante".