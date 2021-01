El Norte de Lucas: "Faltan vacunas, las UCI en colapso, la economía cayendo, pero Sánchez anuncia luz al final del túnel"

Miércoles de neveras vacías. Las vacunas, su escasez es un clamor. Hay ya tres comunidades que tienen que parar de vacunar. Nos alejamos del fin de la pandemia. Recelosas de que hayan podido vender producto al mejor postor la Comisión Europea dice que no un mercado en el que se vende al mejor postor.

La realidad de la salida de esta pesadilla global en España nada entre la picaresca. Hoy 40.000 contagiados más, 492 muertos y una presión sobre las ucis que no para de crecer. Ucis a punto de reventar... y las vacunas escasas o inexistentes. Este en términos gruesos el recuadro de la realidad en España pero no hay que preocuparse. Pedro Sánchez debió saturarse de comparecencias en la primera ola. Y Sánchez no para de insistirnos en revelarnos la luz.

El exministro saliente Illa ha dicho un comentario con filo: "Quiero decirte Carolina que vas a disfrutar con esta tarea, dura, pero qué mejor que ocuparse de la salud de los ciudadanos". Él mismo ha respondido, irse a la Generalitat.