Psicología: Pasos a seguir si tu hijo adolescente se ha hecho con el control de la casa

Es muy frecuente que haya jóvenes en nuestro país que quieran encontrar trabajo para poder independizarse y no lo encuentren, sin embargo, cada vez hay más casos de adolescentes que optan por no trabajar ni estudiar. Charlamos con María Jesús Álava Reyes sobre este fenómeno de la 'sobreprotección' y nos explica que hay padres "demasiado blandos" que no saben imponerse ante unos "hijos caraduras".

El primer paso es recuperar el sentido común y prepararse para hacer frente al chantaje, pero sobre todo que la pareja esté muy unida: "Los hijos saben que tienen que dar pena o intentan poner a un padre en contra del otro".

Suele ser normal que un hijo de este tipo se demore mucho en terminar los estudios. En los casos en los que sí estudia, hay que pedirles que se esfuerce para acabarlos en un tiempo razonable, ya que intentan alargar la etapa de estudiante durante mucho tiempo. Después de esto, que intenten buscarse un trabajo y estipular un plazo de dos meses.

Y si queremos que se independice, podremos un plazo de no más de un mes. La psicóloga concluye recordando: "Los padres tienen todo el derecho a vivir con libertad".